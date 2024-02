מחווה לקורבנות פסטיבל הנובה בטקס פרסי הגראמי

open more

טקס פרסי הגראמי 2024 התקיים אמש (ראשון) בלוס אנג'לס. לקראת סוף הטקס עלה לבמה המפיק הארווי מייסון ג'וניור, מנכ"ל האקדמיה להקלטות שאחראית על פרסי הגראמי, והעלה מחווה מרגשת לקורבנות הטבח בפסטיבל הנובה.

כשברקע מנגנת רביעיית כלי מיתר שבה מוזיקאים ממוצא ישראלי וערבי, אמר מייסון: "מוזיקה חייבת להיות תמיד המרחב הבטוח שלנו. כאשר הדבר הזה מופר, הוא פוגע בלב של מי שאנחנו".

"הרגשנו את זה באולם הקונצרטים בטקלאן בפריז. הרגשנו את זה במנצ'סטר ארנה באנגליה. הרגשנו את זה בפסטיבל המוזיקה Route 91 Harvest בלאס וגאס. וב-7 באוקטובר, הרגשנו ששוב כששמענו את החדשות הטרגיות מפסטיבל המוזיקה נובה. למעלה מ-360 מעריצי מוזיקה איבדו את חייהם, ועוד 40 נחטפו".

"בואו כולנו נסכים שמוזיקה חייבת להישאר הקרקע המשותפת שעליה כולנו עומדים יחד בשלום ובהרמוניה", הוסיף. "מכיוון שמוזיקה תמיד הייתה אחד המחברים הגדולים של האנושות. תחשבו על זה, כל שיר שאנו מכבדים או שומעים הלילה ריגש מישהו, לא משנה מאיפה הוא הגיע או במה האמין. זה חיבר אותם לאחרים שהתרגשו באותו אופן".

מפיקי הנובה התרגשו מהמחווה: "אנחנו מודים ומוקירים את יו"ר הגראמי על דבריו המרגשים. אדוני, העולם כולו שמע את דבריך, בשעה שאנשי החושך עסוקים בשכתוב המציאות והאמת. תודה על השימוש בבמת הגראמי החשובה, אל מול העולם כולו, השמעת את קולם של חברינו ואהובינו שאיבדו את חייהם על רחבת הריקודים והבאת לבמה את הקריאה להשבת החטופים.

"קהילת הנובה היא חלק מקהילת המוזיקה הבינלאומית שאכן כפי שהיטבת לתאר, חולקת ערכי אהבה, שלום וכבוד הדדי. קהילת הנובה מייצגת את ערכי עם ישראל ואת כמיהתנו לשלום.

"תודה שסיפרת על פשעם של הנאצים החדשים ושאתה מספר את הסיפור לעולם כולו מול מי החברה הישראלית מתמודדת. אנחנו מודים ומעריכים ומוקירים וכפי שאמרנו: We will dance again".

יו"ר איגוד תעשיית התרבות ואמנויות הבמה, יוני פיינגולד: ״בשם קהילת התרבות הישראלית, אנחנו מודים ליו"ר האקדמיה למוזיקה, מר הארווי מייסון ג׳וניור, על שבחר לאזכר בדבריו את פסטיבל הנובה וחברינו שנרצחו ונחטפו, בשעה החשובה בטקס ומול עיני העולם כולו".