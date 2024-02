עדן גולן תייצג את ישראל באירוויזיון 2024

עדן גולן בת ה-20 זכתה הערב (שלישי) בגמר "הכוכב הבא לאירווזיון" בקשת 12. גולן, הגיעה למקום הראשון עם 153 נקודות ותייצג את מדינת ישראל באירוויזיון הקרוב שיתקיים במאלמו, שוודיה.

גולן אמרה לאחר הזכייה: ״דווקא השנה יותר מתמיד אני מתרגשת לייצג את המדינה שלי באירופה. מבטיחה לעשות את המיטב ולהביא את האירוויזיון לישראל״.

Eden Golan has won 'HaKokhav HaBa' and will represent Israel at #Eurovision2024 ???????? pic.twitter.com/hwi2KWFHtg — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 6, 2024

גולן חזרה לישראל רק לפני שנתיים, אחרי 13 שנה בהם התגוררה במוסקבה, שם השתתפה בתוכנית "דה וויס" לילדים. בגמר היא שרה את השיר "I Have Nothing" של וויטני יוסטון, וזכתה במקום הראשון אחרי הביצוע לשיר "I Don't Want To Miss A Thing" של להקת אירוסמית'.

אל המקום הרביעי בגמר הגיע דור שמעון, במקום השלישי מיקה משה עם 72 נקודות, ובמקום השני מרחק נגיעה מהאירוויזיון הגיעה אור כהן עם 135 נקודות.