בזכות סיוע מישראל וללא אונר״א: 15 מאפיות חזרו לפעול בצפון רצועת עזה

מתאם הפעולות בשטחים דווח הבוקר (שישי) כי 15 מאפיות חזרו לפעול בצפון רצועת עזה והן מספקות מדי יום מעל שתי מיליון פיתות ולחמניות לתושבי צפון הרצועה. לפי הודעתו של מתאם הפעולות בשטחים – שפעל עד לאחרונה רק בשטחי הגדה המערבית – משתמע שחידוש פעילותן של המאפיות בצפון הרצועה בשבועיים האחרונים נעשית בחסות כוחות הביטחון הישראלים.

As of yesterday, (Feb. 8) 15 bakeries are operational in Gaza, providing over 2 million breads, rolls, and pita breads a day for the local population.

Over the last 2 weeks, the number of operational bakeries went up from 10, to 12 and now to 15, following COGAT's facilitation. pic.twitter.com/ttvdJInrPe

