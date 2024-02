נכסי מודיעין של החמאס התגלו מתחת למטה אונר"א ברצועה

כוחות של צוות הקרב החטיבתי של 401, לוחמי שייטת 13, יחידת שלדג, יחידת עוקץ ויחידות מיוחדות נוספות יחד עם לוחמי שב"כ פשטו על מרחב 'שאטי' ושכונת ׳תל אלהוא׳ שבצפון הרצועה. במהלך הפעילות חוסלו כ-120 מחבלים והושמדו כ-20 תשתיות טרור של ארגון חמאס.

בהכוונה מודיעינית של שב"כ הגיעו הלוחמים אל פיר מנהרה סמוך לבית ספר של ארגון אונר"א. הפיר הוביל לתוואי תת-קרקעי ששימש כנכס משמעותי של המודיעין הצבאי של חמאס ועבר מתחת למבנה המשמש כמטה המרכזי של אונר"א ברצועה.

התוואי נבנה בעומק של 18 מטרים ובאורך של 700 מטרים והכיל מספר דלתות הדף. בפשיטה אותרו אמצעים מודיעיניים ממגוון רחב של סוגים. מיצוי המודיעין החדש שנמצא יאפשר פשיטה על יעדי חמאס נוספים. השמדת התוואי פוגעת ביכולות המודיעין של חמאס.

הלוחמים איתרו תשתית חשמל בתוך המנהרה המחוברת למבנה המטה המרכזי של אונר"א, דבר המעיד על תספוק חשמל לתוואי המנהור באמצעות נכסי אונר"א. בעקבות ממצאים אלו ועל בסיס מודיעין מקדים של שב"כ, פשטו הלוחמים על המטה המרכזי של ארגון אונר"א, המכיל את משרדיהם של מספר ארגונים הומיניטריים ובין לאומיים.

בתוך משרדי המבנה אותרו אמצעי לחימה רבים, וביניהם רובים, תחמושת, רימונים ומטענים. במשרדים של פקידי אונר"א נמצאו אמצעי מודיעין ומסמכים שהעידו כי אותם המשרדים שימשו גם את מחבלי ארגון הטרור חמאס.

"מפה אונר"א מנהלים את כל העבודה היום-יומית שלהם", ציין מפקד חטיבה 401, אל"ם בני אהרון, "נמצאים פה עכשיו גדוד 52 יחד עם כוח של שייטת 13, אפשר למצוא פה חגורות נפץ, רימונים, נשקים ועוד שלל גדול של אמל"ח ומטענים בתוך המשרדים של אונר"א שנותנים חסות לארגון הטרור חמאס, ביום-יום וגם במלחמה", פירט מח"ט 401, "חמאס משתמש באפשרות שאונר"א נותנים להם כדי לתקוף את כוחותינו, כדי לתקוף מכאן את אזרחי ישראל".

"אנחנו נמצאים בתוך המטה הראשי של אונר"א ברצועת עזה. אפשר לראות איך למעשה הארגון מאפשר לחמאס לעשות שימוש בתשתיות שלו", אמר מפקד שייטת 13, "אפשר לראות פה ממש מטענים, ולצד המטענים אפודים, חומרי חבלה למיניהם, מערכות חבלה, אפודי נפץ, מטענים, מערכות הפעלה, מדים וציוד לחימה".

"המתקן הזה אמור לשמש כחמ"ל, ופשוט ניתקו את כל מכשירי ההקלטה ואת כל מערכות התקשורת שלו, כדי לא להשאיר אפילו זכר אחד לשימוש שמאפשר אונר"א לחמאס בתשתיות שלו", הסביר מפקד השייטת.

"כל ה-DVR וכל המצלמות פשוט נותקו", הוא המשיך, "אפילו את השלטים הם סילקו מפה, כדי שלא נוכל להזדהות ולא נוכל לדעת. בתוך הארון שקית עם רימונים מוכנים לשימוש ועוד מחסנית, זה לצערי מה שאונר"א מאפשר לחמאס לעשות בתשתיות ובמתקנים".

מזכ"ל אונר"א התייחס לחשיפת צה"ל על פעילות חמאס במטה הארגון הרצועה ומתחת אליו ואמר כי "אונר"א לא ידעה מה נמצא מתחת למטה, הצוות עזב את הרצועה ב-12 באוקטובר".

– UNRWA did not know what is under its headquarters in Gaza.

– UNRWA is made aware of reports through the media regarding a tunnel under the UNRWA Headquarters in Gaza.

– UNRWA staff left its headquarters in Gaza City on 12 October following the Israeli evacuation orders and as…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 10, 2024