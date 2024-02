שיאן העולם במרתון קלווין קיפטום נהרג בתאונת דרכים: "גיבור אמיתי ואייקון אתלטיקה"

קלווין קיפטום, שיאן העולם בריצת מרתון והאדם הראשון שירד מ-2:01 שעות, נהרג הלילה (בין ראשון לשני) בתאונת דרכים יחד עם מאמנו ג'רוויס חאקיזימאנה. על פי הדיווחים מקניה, מדובר היה בתאונה עצמית: קיפטום נהג ברכב בו נסעו גם חאקיזימאנה ואישה נוספת, כשהיעד היה העיר אלדורט במערב המדינה. הוא איבד שליטה והתנגש בעץ, והרכב נמצא בתעלה 60 מטרים משם.

האתלט ומאמנו נהרגו במקום וגופותיהם חולצו מהרכב ההרוס, בעוד האישה נפצעה קשה והובהלה לבית החולים. בני משפחתו של קיפטום, לצד מספר רצים קנייתים, הגיעו לבית החולים וקיבלו את הבשורה המרה.

BREAKING NEWS: World marathon record holder Kelvin Kiptum and his coach die in an accident along Eldoret-Kaptagat road #debarlinea pic.twitter.com/fu2CAoGtx5

קנת קימאיו, חבר של קיפטום, אמר שהגיע לזירת ההתרסקות זמן קצר לאחר שזה קרה וקיפטום נזרק מהמכונית. נראה שהמכונית סטתה מהכביש במהירות גבוהה והתנגשה בעץ לפני שהתהפכה.

קיפטום היה האדם הראשון שרץ את המרתון בפחות משעתיים ודקה אחת במרוץ רשמי, כאשר קבע את שיא העולם של 2:00.35 בשיקגו באוקטובר, כשהוא גובר על שליטתו של חברו הקנייתי והאתלט הגדול אליוד קיפצ'וגה. הוא קבע את השיא רק במרתון השלישי שלו ברמה הגבוהה ביותר. קיפטום היה אמור להתחיל את העונה שלו במרתון רוטרדם באפריל, שהיה האירוע הראשון שלו מאז ששבר את שיא העולם.

We're sad to report that world marathon record-holder Kelvin Kiptum and his coach have lost their lives in a road accident in Kenya.

Kiptum was 24 years old and ran his world record of 2:00:35 at last year's Chicago Marathon. pic.twitter.com/d58fKPE5GR

— AW (@AthleticsWeekly) February 11, 2024