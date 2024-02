דו"ח ישראלי על הפגיעות המיניות ב-7 באוקטובר: "פרקטיקות סדיסטיות, שנועדו להעצים את ההשפלה והאימה"

הכתבה כוללת תכנים קשים

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית פרסם הבוקר (רביעי) דו"ח רשמי ראשון על פגיעות מיניות במתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר. הדו"ח יוגש למקבלי ההחלטות באו"ם. באיגוד מציינים ש"הדוח מוכיח בבירור כי לא מדובר ב'תקלה' או במקרים ספורדיים, אלא באסטרטגיית פעולה ברורה, ובהתעללות מינית שיטתית, מכוונת, ואכזרית ביותר".

לפי הדו"ח, המתקפה כללה פשעי מין בהיקף נרחב שנעשו באופן סיסטמתי ומכוון; זוהו ארבע זירות מרכזיות של התעללות מינית; ופשעי המין התאפיינו בריבוי פוגעים, פגיעה מול בני משפחה והוצאות להורג, ולוו בפרקטיקות סדיסטיות ייחודיות.

מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע, אורית סוליציאנו, קראה לארגונים הבינלאומיים להכיר בפגיעות ולפעול נגד חמאס. "הדו"ח לא משאיר אפשרות להכחשה או התעלמות. ארגון הטרור חמאס בחר לפצוע את מדינת ישראל בשתי אסטרטגיות ברורות – לקיחת אזרחים בשבי, ופשעי מין סדיסטיים. אי אפשר עוד לשתוק – אנו מצפות מהארגונים הבינלאומיים לנקוט בעמדה חד משמעית, אי אפשר לעמוד מהצד. העמידה מנגד תיזכר ככתם היסטורי על כל מי שבחרו לשתוק, להשתיק ולהכחיש את פשעי המין שביצעו אנשי חמאס."

הדו"ח הוא המחקר הרשמי הראשון מאז השבעה באוקטובר המאגד עדויות ומספק מסקנות. קדמו לו פרסומים במספר כלי תקשורת בישראל ובעולם שהציגו עדויות ממקורות שונים, בהם תחקיר נרחב בניו יורק טיימס, ופרסום של הארגון הישראלי 'רופאים לזכויות אדם' בנובמבר, שסקר את המידע הראשוני הקיים על פגיעות מיניות.

את הדו"ח כתבו החוקרת הראשית באיגוד, ד"ר כרמית קלר חלמיש, מנהלת תחום המחקר באיגוד מרכזי הסיוע, ומנהלת הידע באיגוד, נגה ברגר. הוא מנתח עשרות פרטי מידע חסויים וגלויים, כולל עדויות של עדי ראיה ושמיעה, ראיונות עם כוחות הצלה וטיפול, מידע שהותר לפרסום באמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית ופניות שהגיעו אל האיגוד. לאחר איתור המידע נעשה תהליך של קטלוג וניתוח במטרה למפות את הזירות ודפוסי הפעולה של ההתרחשויות בהן התבצעו פשעי המין.

הדו"ח אינו מספק מידע כמותי. באיגוד הסבירו זאת בכך שמאחר שלאור טבעם של האירועים, שנגמרו ברובם ברצח הקורבנות, היקפם המלא לא ידוע כעת, וייתכן שלא ייוודע לעולם.

הדו"ח מתפרסם לאחר שדוברים רשמיים מטעם חמאס ופעילים פרו-פלסטיניים הכחישו טענות לאלימות מינית במהלך המתקפה, ולאחר שתיקה ארוכה של ארגונים בינלאומיים, בהם האו"ם וארגון הנשים שלו UNWomen, שנמנעו מלגנות את חמאס על כך. ארגונים ופעילים ישראלים הובילו מחאה נגד ארגונים אלו, בין היתר תחת הסלוגן "Me Too – Until You are a jew" ("'גם אני' – אלא אם את יהודיה"). רק כחודשיים לאחר המתקפה הרצחנית פרסמו מזכ"ל האו"ם ו-UNWomen פרסמו הצהרות גינוי וקראו לחקירת הפשעים ולמיצוי הדין עם המבצעים.

"פרקטיקות סדיסטיות, שנועדו להעצים את ממד ההשפלה והאימה"

הדוח מוצא כי מתקפת חמאס כללה מעשי אונס אלימים, תוך איום בכלי נשק, שבחלק מהמקרים כוונו כלפי נשים פצועות.

רבים ממעשי האונס בוצעו בצורה קבוצתית, תוך שיתוף פעולה בין המחבלים המתעללים. לעיתים קרובות, בוצע האונס מול קהל – בני זוג, משפחה או חברים – באופן שנועד להגביר את הכאב וחוסר האונים של כל הנוכחים ולזרוע אימה נוספת. מחבלי חמאס ביצעו מסע ציד בעקבות צעירות וצעירים שברחו מהמסיבה, ולפי עדויות גררו אותם מהשיער, תוך צרחות. המעשים כוונו לנשים, נערות וגברים כאחד. במרבית המקרים, הקורבנות הוצאו להורג לאחר ואף במהלך האונס.

שורת עדויות, ראיונות ומקורות נוספים מעידים על כך שמחבלי חמאס השתמשו בפרקטיקות סדיסטיות, שנועדו להעצים את ממד ההשפלה והאימה שבהתעללות המינית. חלק גדול מהגופות של קורבנות פשעי המין נמצאו כפותות וכבולות. איברי מין של נשים וגברים הושחתו באופן ברוטאלי, ולעיתים אף הוחדרו בהם כלי נשק. חלק מהגופות התגלו כממולכדות. המחבלים לא עצרו בירי, וכרתו והשחיתו עם סכינים איברי מין וחלקי גוף נוספים. חשוב לציין כי הדוח פורט אך ורק מידע ממקורות מזוהים אשר הותר לפרסום, אך הניתוח כלל מקורות מידע נוספים חסויים, אשר לא ניתן לפרסמם.

ארבע זירות התעללות, אחת מהן עדיין קיימת

מניתוח המידע עולה כי פגיעות מיניות ומגדריות התרחשו, באופן שיטתי, בכל סוגי הזירות בהן התרחש טבח השבעה באוקטובר, וכן בשבי:

מסיבת הטבע נובה – הן סרטונים והן עדויות של משתתפים במסיבה מעידים חד משמעית על שורת פגיעות מיניות קשות בזירת מסיבת הנובה. קיימות עדויות ניצולים על אונס קבוצתי, עדויות שמיעה על צרחות נשים ועוד. עדויות אלו מתיישבות עם תיאורים מקבילים מטעם גורמי הפינוי והטיפול בגופות. קיבוצים וישובים בדרום – נאספו עדויותיהם של מחלצים וגורמי טיפול בגופות, לפיהן בבתים רבים נמצאו סימנים לביצוע מעשי אונס בסמוך לרצח, וכי חלק גדול מהמקרים קרה מול או ליד בני משפחה. עדויות על הנעשה בקיבוץ בארי חושפות שורת מקרים מזעזעים של פגיעות מיניות קשות בנשים ונערות ואף מקרה של הטמנת סכין באיבר המין. לידי איגוד מרכזי הסיוע הגיע מידע נוסף שלא ניתן לחשוף מטעמים אתיים. בסיסי צה"ל – גופות חיילות שהגיעו למחנה 'שורה' כללו סימני לאלימות מינית ברורה. שבי – מידע לגבי פגיעות מיניות שנעשו בשבי פורסם בעקבות עדותיהם של אלו שחזרו מן השבי. מדובר במספר עדויות שונות שפורסמו בחודשים האחרונים על ידי חטופות משוחררות, הכוללות מידע גם על חטופות וחטופים שעדיין בשבי.

"מי שחשבנו לשותפות ושותפים פונים לשתיקה ולהכחשה של הזוועות"

לדברי המחברות ד"ר כרמית קלר חלמיש ונגה ברגר, "הפרקטיקות הברוטליות בהם נעשה שימוש בשבעה באוקטובר כמו כריתת איברים אינטימיים של נערות, נשים וגברים, ירי והטמנה של נשק באיברי מין, נועדו להשחית ולפגוע באופן סדיסטי ומזרה אימה. האופן בו בוצעו הפגיעות והמעשים שנלוו להם נועדו להעצים את ההשפעה על הקורבנות עצמם ועל סביבתם, שלא הצליחה למנוע את הפגיעה. בימים אלו, כשהצלקת בליבנו מסרבת להגליד, ונפשות אחיותינו ואחינו החיים צועקות אלינו מן האדמה, חלק גדול ממי שחשבנו לשותפות ושותפים פונים לשתיקה ולהכחשה של הזוועות. אנו קוראות לכם להשמיע את קולכם, ולא לתת לזעקת הקורבנות האלו להתאייד".