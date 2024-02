שר התרבות למארגני האירוויזיון: "אשרו את השיר הישראלי, הוא אינו פוליטי"

שר התרבות נכנס לאירוע: בעקבות דיווחים ב-'ynet' ו'בישראל היום' על כך שאיגוד השידור האירופי (EBU) שוקל לפסול את השיר הישראלי October Rain בשל הפרת כללי התחרות, שלח היום (חמישי) השר מיקי זוהר לנשיא האיגוד נואל קורן ולסגנו ז'אן פיליפ דה טנדר מכתב, שבו הוא מבקש מהם לאשר את השיר.

השר זוהר כותב כי השיר אינו פוליטי ואינו מדבר על מלחמה או סכסוך, אלא מבטא את הרגשות שיש בעם. "זהו שיר מרגש, הדן בהתחדשות ובתקומה, מתוך מציאות שברירית מאוד של אובדן וחורבן, ומתאר את הסנטימנט הציבורי הנוכחי בישראל בימים אלה.

"תחרות האירוויזיון מייצגת יותר מכול את כוחה של התרבות והמוזיקה – המשיכו במשימתכם החשובה לשמור על האירוויזיון נקי מכל תמרונים או שיקולים פוליטיים".

מילות השיר October Rain, שכתבו קרן פלס ואבי אוחיון והפיק סתיו בגר, פורסמו במלואן היום:

Evening

Everything is black and white

Who is the fool

Who told you boys don’t cry

Hours and hours and flowers

Life is not a game for the cowards…

While time goes by

Every day I’m losing my mind

Holding on

לא נשאר אוויר לנשום

אין מקום, אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד־אחד

לפי הדיווח בישראל היום, השורה האחרונה בשיר מתייחסת לנופלים ולנרצחים באירועי 7 באוקטובר ובמלחמה. בעקבות הדיווחים על האפשרות שהשיר ייפסל, הודיע תאגיד השידור כאן שהוא נמצא בדיונים עם ה-EBU. עד כה לא פורסמה כל תגובה רשמית של EBU לתוכן השיר.