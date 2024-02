קבינט המלחמה אישר תכנית לאספקת סיוע הומניטרי לרצועת עזה "באופן שימנע את תופעות הביזה"

יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים הודיעה על כניסת שיירת סיוע הומניטרי לצפון רצועת עזה. ההודעה פורסמה לאחר שמוקדם יותר היום, במתפ"ש הכחישו דיווחים על העברת סיוע הומניטרי לצפון הרצועה בציר שעוקף את אונר"א, ועל רקע דרישות חמאס להגברת הסיוע ההומניטרי בצפון הרצועה כחלק מהמשא ומתן על עסקת חטופים.

לפי הודעה מוקדמת של מתפ"ש, 245 משאיות עם סיוע הומניטרי נכנסו היום לרצועת עזה, 154 ממעבר כרם שלום ו-91 ממעבר ניצנה.

We coordinated a humanitarian aid convoy to northern Gaza Strip today (Feb.25).

There is no limit to the amount of humanitarian aid that can be sent to the civilian population of Gaza and northern Gaza. pic.twitter.com/6hcLwEJq2X

