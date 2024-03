אקורד סיום רועש: קהילת המטאל קיימה ערב הופעות לזכר גיא בוילנד ויותם חיים

גיא בוילנד ז"ל נפל במבצע צוק איתן ב-2014. יותם חיים ז"ל נהרג במלחמה בעזה, כאשר הוא ועוד שני חטופים הצליחו לברוח משבי חמאס, אך חיילי צה"ל ירו בהם בשוגג. בוילנד וחיים לא הכירו בחייהם, אך שניהם היו חלק מקהילה קטנה ומלוכדת – קהילת המטאל הישראלית, שערכה ערב הופעות לזכרם ביום ראשון שעבר במועדון הגריי במרכז תל אביב.

קהילת המטאל הישראלית, שמורכבת מחובבי ז'אנר הרוק הכבד, המהיר והרועש, היא קהילה קטנה, המונה כמה עשרות אלפי אנשים. היא קיימת יותר מ-30 שנה, מאז המחצית השנייה של שנות ה-80, והיא פורחת ומשגשגת. עשרות להקות ופרויקטים, חלקם בני 20 ו-30 שנה ועדיין מופיעים, מקליטים אלבומים ומייצגים את ישראל בסיבובי הופעות, בפסטיבלים ובתחרויות להקות על הבמות הגדולות בעולם.

הקהילה ארגנה ליותם חיים מערכת תופים חדשה, אבל גילתה שנהרג

ב-7 באוקטובר נודע שיותם חיים נחטף לעזה. משפחתו, חברי להקתו וחברים נוספים נרתמו מייד להעלאת המודעות ולמאבק של משפחות החטופים. קהילת המטאל, יחד עם קהילת המתופפים הגדולה בישראל (avi diamond's Drummers4Drummers), החלו בקמפיין גיוס תרומות לבניית מערכת תופים חדשה, לאחר שעלתה לרשתות תמונה של פדאל התופים של יותם, שנמצא בין ההריסות והתופת בביתו. התרומות גויסו והספיקו לבניית מערכת תופים מפוארת בצבע עץ כתום מדהים ביופיו, תודות לידי האמן של יוסי בוזין, אחד מאבות המתופפים בישראל, שהשקיע ברגש ובנחישות בבניית המערכת.

אדווה בוילנד, אימו של גיא, ראתה כתבה בטלוויזיה על סיפורו של חיים. איריס חיים, אימא של יותם, דיברה בכתבה על יותם הג'ינג'י, ובוילנד הרגישה כאילו היא מדברת על בנה, שהיה ג'ינג'י גם הוא. הטלפון מעמית קפטה, שהכיר את בוילנד מההופעות, לא איחר לבוא. הוא שיתף אותה ברעיון שלו לערוך ערב הופעות לזכר השניים, Orange is the New Black, וקיבל את ברכתה.

"שלא יתווספו עוד ג'ינג'ים לרשימה"

הכרטיסים נמכרו מראש, ונגמרו כשבועיים לפני המופע. המארגנים ניצלו את ההזדמנות גם כדי לאסוף תרומות לשיקום העוטף, בשיתוף התנועה הקיבוצית.

מועדון הגריי בתל אביב לבש כתום ושחור, והגיע הזמן לעשות רעש. בזו אחר זו עלו להופיע הלהקות Stained With Silver, Her Last Sight, Unleash The Pain, Andrelamusia, The Great Machine.

כל להקה שעלתה, הגיעה כדי להנציח דרך המוזיקה, השואו, הצעקה המשותפת. הדיסטורשן ניגן חזק יותר, התופים הרעידו את המקום, והכול במטרה אחת – להרים את הרעש הזה לשמיים, שבוילנד וחיים יידעו שזוכרים אותם ומזכירים אותם בדרך שהם אהבו. דרך המוזיקה, דרך המפגש הזה.

המארגן קפטה עלה לבמה ואמר: "כשהגעתי להלוויה של יותם, זה זרק אותי למה שראיתי בהלוויה של גיא. כל סצינת המטאל הגיעה לכבד את זכרם. הדימיון היה כל כך גדול, שלא היה אפשרי להתעלם. בזכות הקהל הזה, המשפחה הזאת, הצלחנו לתרום 25 אלף שקלים לשיקום העוטף. ושלא יתווספו עוד ג'ינג'ים לרשימה הזאת".

עוד עלו לבמה אדווה בוילנד, אימו של גיא, וקים אחותו. האם דיברה על הדימיון בין בנה לבין חיים, והוסיפה: "אני גאה שגיא היה חלק מקהילת המטאל. רוב חייו של גיא סבבו סביב המוזיקה, ובאמת אין דרך יותר טובה מזו לחגוג את החיים שלו, אז תודה וחיבוק לכל מי שהשתתף". איריס חיים, אימו של יותם, ואחיו תובל, בירכו את הקהל בווידאו.

לידור קלעי, גיטריסט להקת Persephore שחיים היה המתופף שלה, והיה גם אחד מחבריו הקרובים ביותר, עלה לבצע שיר עם אחת הלהקות, וציין שחיים הספיק להופיע עם שלוש מתוך החמש שהופיעו באותו ערב: "היה לנו חשוב שיזכרו מי זה יותם, שיראו מה עשה, שהיה גיבור. יותם היה מטאליסט בדם. גם אנחנו, וחשוב גם להנציח את המוזיקה".