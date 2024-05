הצופן השווייצרי, החגיגה היוונית והטרול מהולנד: אלה השירים שיתחרו בעדן גולן בחצי הגמר השני של האירוויזיון

open more

חצי הגמר השני של אירוויזיון 2024 ייערך הערב (חמישי) במאלמו, שוודיה, ב-22:00 שעון ישראל. 16 מדינות יתחרו על עשרה כרטיסים לגמר הגדול במוצאי שבת. Hurricane של נציגת ישראל עדן גולן יהיה שיר מספר 14.

מחצי הגמר הראשון ביום שלישי כבר עלו קפריסין, סרביה, ליטא, אירלנד, אוקראינה, קרואטיה, סלובניה, פינלנד, פורטוגל ולוקסמבורג. כבכל שנה, בגמר שובצו אוטומטית גם המארחת שוודיה וחמש המממנות הגדולות של התחרות, גרמניה, בריטניה, איטליה, ספרד וצרפת.

מי יזייף, מי ייתן פייט לקרואטיה ולאוקראינה, הפייבוריטיות מחצי הגמר הראשון, ואת מי עדן גולן תצטרך לעבור כדי להעפיל לגמר?

המדינות שבאו לחגוג:

יוון: השיר Zari של מרינה סאטי משלב את סגנון הלאיקו היווני עם פולק מקומי, ומאז חשיפתו מככב בטבלאות ההימורים. יוון ידועה בשנים האחרונות בתור מדינה דו-קוטבית: לפעמים שמור לה מקום בטופ 10, אבל כשהיא מפשלת, היא מפשלת בגדול. השנה יכולים היוונים לקוות להצלחה. עד כמה שאפשר לנבא אחרי ההפתעות בחצי הגמר הראשון, נראה שהעלייה של יוון מובטחת.

ארמניה: הצמד הצרפתי-ארמני לדניבה מביא לבמה פולקלור ארמני משובח שמתבלט בקלות מעל שירי הפופ הגנריים והממוחזרים. בזכות ההופעה השמחה והזמרת המצוינת, להיט מוזיקת העולם Jako צפוי כנראה לדלג לגמר בקלות.

המדינות שמצטערות שאי אפשר להקליט מראש את ערוצי השירה:

אוסטריה: המדינה שלא מרבה להבריק בתחרות בשנים האחרונות למעט אותו ניצחון זכור של קונצ'יטה וורסט, הלכה השנה על קו שונה ומפתיע: רייב. גרסת האולפן של השיר שולחת לימי הניינטיז העליזים, אבל יכולותיה הקוליות של הזמרת קאלין יקשו עליה מאוד להחזיק את השיר, וסיכוייו להעפיל לגמר לא גבוהים.

דנמרק: עוד שיר פופ גנרי מהמדינה הסקנדינבית שמצטיינת במיוחד בז'אנר. גם כאן, היכולות הקוליות של סאבה יהיו לה לרועץ, ובגמר היא כנראה תיאלץ לצפות מהבית.

בלגיה: עם חשיפת שירו של הזמר והשחקן מוסטי, Before The Party’s Over, בלגיה המריאה בטבלאות ההימורים, והיו שאף ניבאו לה ניצחון. ואז הקהל ראה, ובעיקר שמע, את מוסטי שר בהופעה חיה, וזה צינן את ההתלהבות. השיר דרמטי ומתפתח לאט עד הפיצוץ ברגע השיא – אבל ייתכן שאחד מרגעי השיא של הערב יהיה דווקא ההפתעה הגמורה של הקהל שיגלה שבלגיה לא עלתה לגמר.

לטביה: לעומת הפרפורמנס העדין, השברירי והקווירי של מוסטי, דונס הלטבי החליט להבליט את גבריותו ולובש מעין מחטב כחול ומגוחך. השיר יפה ומרגש, אבל גם כאן יש בעיה קשה של יכולות קוליות מוגבלות. לטביה, למרבה הצער, תסיים את דרכה בתחרות הערב.

המדינות שמנסות הפעם רוק:

צ'כיה: אחד השירים הראשונים שנבחרו השנה היה Pedestal של הזמרת אייקו. עוד לפני שהיה ידוע מי מתחריו, השיר לא טלטל את טבלאות ההימורים, בלשון המעטה. למרות הופעה מהנה ושיר גיטרות לא רע בכלל, עלייה לגמר של צ'כיה תהיה בגדר הפתעה גמורה.

סן מרינו: הלהקה הספרדית מגארה, שלא הצליחה לנצח בקדם הספרדי בשנה שעברה, מנסה לשלב גיטרות פלמנקו ברוק הגיטרות הבועט שלה, אבל זה נבלע בתוך ביצוע מבולגן ולא זכיר. המסר של השיר הוא שצריך להמשיך ליצור למרות האתגרים, וגם אם הקהל לא מתחבר לכל השיר, זה מסר חיובי וחשוב, שלחברי הלהקה יהיה פנאי לשנן אותו כשייעדרו מגמר התחרות.

נורווגיה: משמעות השם של להקת הפולק Gåte היא חידה. השיר הזה הוא אכן חידה. גם כאן, כמו במקרה הישראלי, איגוד השידור האירופי התערב במילות השיר, שחלקן נלקחו מבלדה בת 1,000 שנה, אף שחוקי התחרות מחייבים שהמילים יהיו מקוריות. אחרי בחינת הדברים, החליט האיגוד לא לחייב את הלהקה לשנות את המילים, אבל הלהקה שינתה אותן ליתר ביטחון. השפה הנורווגית חוזרת לבמת האירוויזיון אחרי היעדרות של 18 שנים, וככל הנראה השיר הרועש והמכושף יזכה לאהבת הקהל ויעפיל לגמר.

המדינות ששאלו אם אירופה רוצה לראות אותן רוקדות ולא חיכו לתשובה:

מלטה: שרה בוניצ'י שובצה לפתוח את חצי הגמר עם שיר פופ קופצני וקליט. כמו קפריסין בחצי הגמר הראשון, גם כאן הבחירה בשיר הפותח מתאימה לתחילת הערב. בניגוד לקפריסין, שהעפילה לגמר בזכות הופעה מהודקת ואנרגטית, מקומה של מלטה בגמר לא מובטח, ובוניצ'י ורקדניה יצטרכו לעבוד קשה כדי להפתיע את הקהל האירופי שמיקם אותה אחרונה חביבה בטבלאות ההימורים.

גאורגיה: נוצה בוזלדזה, סנסציית פופ גאורגית, סומנה בתור הסוס השחור של האירוויזיון אחרי הופעותיה במסיבות הקידום. יש לה את התנועות, יש לה את הקול, יש לה את אחד השירים החזקים בחצי הגמר הזה. לצערה, היא מייצגת מדינה שנעדרת בקביעות מהגמר מאז 2017. אם גם השיר הזה לא ישבור את הנאחס, גאורגיה צריכה לשקול את המשך השתתפותה בתחרות.

המדינות שמקוות שיקשיבו למילים:

שווייץ: "איפשהו בין 0 ל-1, שם תקום ממלכתי" – המוזיקאי.ת הא-בינארי.ת נמו משלב.ת ראפ, אופרה ודראם'נ'בייס בשיר The Code, שמדבר על חוויותיו.ה בזהותו.ה המגדרית. נשמע כבד? זה קליל, זה רקיד, זה סוחף, זה אפילו המנוני – וזה כל מה ששווייץ צריכה כדי לזכות בתחרות בפעם הראשונה מאז סלין דיון ב-1988. המהמרים שמים את הז'יטונים על ניצחון של שווייץ בשופטים, אבל לא בטוחים שהקהל הרחב יתחבר לשיר האקספירמנטלי. לגמר, על כל פנים, הוא יעפיל.

הולנד: בהאזנה ראשונה נשמע Europapa כמו עוד הטרלה חביבה ולא מזיקה. אבל יוסט קליין מקווה שתוך כדי ריקוד, המאזינים יזהו את המוטיבים ההולנדיים ואת פנייתו המרגשת לאביו המנוח, "שלימד אותו שלעולם אין גבולות". לפי טבלאות ההימורים, לא רק שהקהל יעלה את קליין לגמר, הוא גם צפוי להצליח בו מאוד.

אסטוניה: המדינה הבלטית בחרה בשיר כאוטי באסטונית שיוצא נגד סטריאוטיפים ותפיסות מיושנות לגבי סמים וצרכניהם. מעל לכול, זה נשמע רע מאוד, והבחירה לשבץ אותו לפני ישראל בסדר ההופעות יכולה רק להועיל לעדן גולן.

אז מה עם ישראל?

מקומה של ישראל בגמר אינו מובטח באף שנה, קל וחומר בשנת מלחמה שגרמה לעוינות רבה מצד הקהל האירופי. אפשר לקוות שדווקא העיסוק הנרחב בשיר ובהשתתפות של ישראל גרם לרבים להקשיב לו ולהישבות בקסמו, ושההתנגדויות חיזקו גם את התומכים. אם לשפוט לפי המוזיקה, מדובר באחד השירים היפים והמרגשים השנה, ובאחד השירים המעולים שישראל שלחה לתחרות אי פעם. אפשר לקוות שההתגייסות של קהילות יהודיות ביבשת, אוהבי ישראל ושוחרי בלדות כוח איכותיות ועוצמתיות יספיקו לעדן גולן הנפלאה להעפיל לגמר – ושהשונאים ישנאו.