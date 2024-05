"הוריקן" בשבדיה: עדן גולן ריגשה בגמר האירוויזיון, לקול קריאות מהקהל

גמר אירוויזיון 2024 יצא לדרך הערב (שבת) במאלמו, שבדיה. עדן גולן, נציגת ישראל, הייתה המתמודדת ה-6 מתוך 25 מדינות מתחרות וביצעה את שירה "הוריקן", לקול קריאות בוז ותשואות מהקהל.

המדינה ה-26 שהייתה אמורה להשתתף בתחרות, הולנד, הודחה מהתחרות במפתיע כשנציגה, יוסט קליין, נחקר בשל "תקרית אלימה". לפני גולן, עלתה לשיר טלי גולרגנט הישראלית, שמייצגת את לוקסמבורג.

