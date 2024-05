הירי מהרצועה על מעבר כרם שלום נמשך, כשמצרים מונעת משלוחי סיוע במעבר רפיח

דובר צה"ל אישר כי לוחמי ההגנה האווירית יירטו היום (ראשון) בהצלחה שני שיגורים ממרחב רפיח לעבר מרחב כרם שלום סמוך לשעה 13:30. בתקיפה לא נגרם נזק ואין נפגעים. תקיפה זו היא עוד עדות לכך שארגוני הטרור בעזה ממשיכים לתקוף את האזורים מהם מועבר הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה. הפצצה קודמת של חמאס, לפני שבוע, אל עבר כרם שלום, עלתה בחייהם של ארבעה מחיילי צה"ל ופציעתם של אחרים.

Update:

Hamas not only shot 10 rockets at the Kerem Shalom humanitarian aid crossing… it did so from a launch post 350 meters away from civilian shelters.

Hamas is perfectly clear about what it means by “martyring” its own civilians for the sake of jihad. Don’t let it. https://t.co/kGYBMhHBEH

