"חוק הסוכנים הזרים" עבר בגיאורגיה, וצפוי לפגוע בקשר שלה עם האיחוד האירופי

"חוק הסוכנים הזרים", המחייב עמותות וכלי תקשורת המקבלים מימון זר של למעלה מ-20% מתקציבם להירשם כ"משרתי אינטרסים זרים", עבר היום (שלישי) בגיאורגיה ועורר סערה ותקריות אלימות בפרלמנט ומחוצה לו. הפרלמנט בטביליסי הצביע בעד החוק השנוי במחלוקת שהוביל למחאת המונים, בקריאה שלישית ואחרונה בתמיכתם של 84 מבין 150 הצירים בפרלמנט.

החוק מחייב ארגונים וכלי תקשורת שיותר מ–20% מתקציבם מגיע מחוץ למדינה להירשם כ"משרתי אינטרסים זרים" או לשלם קנסות, והוא דומה לחוק שהתקבל ברוסיה ב-2012. מתנגדי החוק מכנים אותו "החוק הרוסי" והם חוששים שהוא יסייע לדיכוי החופש העיתונאי ופעילי זכויות אדם במדינה המזרח אירופאית. חברי מפלגות האופוזיציה טוענים כי החוק יפגע בניסיונה של גיאורגיה להצטרף לאיחוד האירופי.

בשבועות האחרונים יצאו רבבות גיאורגים לרחובות טביליסי וערים אחרות במחאה על החוק. ארצות הברית ומדינות מערביות נוספות מתחו ביקורת על מפלגת השלטון "החלום הגיאורגי" בשל קידומו. המפלגה טוענת כי החוק דרוש למאבק בהשפעות זרות על הפוליטיקה המקומית, ובכלל זה ניסיונות של גורמים עוינים לערער את היציבות במדינה.

בעת ההצבעה, כאלף מפגינים מחו מול בניין הפרלמנט וכמה מהם קראו נגד תומכי החוק: "עבדים! רוסים!". במקום הוצבו כוחות משטרה רבים מתוגברים במכת"זית. 13 מפגינים נעצרו, וכלי התקשורת במדינה הראו מפגין חבול ופצוע בסיום ההפגנה.

בדיון שקדם להצבעה פרצה תגרה במליאת הפרלמנט. חבר "חלום הגיאורגי", דמיטרי סמחרדזה התנפל על יו"ר מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר, "התנועה הלאומית המאוחדת", לוואן חאביישווילי, ניסה לתקוף אותו פיזית וירק לעברו, ונדרשו מספר אנשים כדי לחצוץ ביניהם.

Fight erupts in the Georgian parliament as GD pushes the “foreign agents” law in the final reading pic.twitter.com/PfP0UiMUUS

— Formula NEWS | English (@FormulaGe) May 14, 2024