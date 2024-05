חוזרות בסערה: הפועל תל אביב עלתה לליגת העל לנשים בכדורגל

קבוצת הנשים של הפועל תל אביב עלתה הערב (רביעי) לליגת העל לנשים בכדורגל. האדומות הבטיחו את פסגת הטבלה מחזור אחד לסיום העונה, כשניצחו 3:4 את מכבי פנתרות אשדוד ופתחו פער של שמונה נקודות מהמקום השלישי.

ההופעה האחרונה של הפועל תל אביב בליגת העל לנשים הייתה לפני 22 שנה, אז התפרקה. הקבוצה הוקמה לראשונה ב-1998 ואף זכתה בדאבל בעונת 2000/2001. בשנת 2019 הוקמה הקבוצה מחדש, הצטרפה לליגה הארצית ותוך שתי עונות עלתה לליגה הלאומית.

WE DID IT ⚽️????????

קבוצת הבוגרות של הפועל תל אביב העפילה לליגת העל, ושבה לבמה המרכזית של כדורגל הנשים בארץ אחרי 22 שנים. pic.twitter.com/mR2YTy46L5

