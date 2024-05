אחרי הצהרה מקוממת של בכירה בספרד: שר החוץ הורה לנתק את קשרי הקונסוליה הספרדית והפלסטינים

שר החוץ ישראל כ"ץ החליט לנתק קשר בין הנציגות הספרדית בישראל לבין הפלסטינים ולאסור על הקונסוליה הספרדית בירושלים לתת שירות לפלסטינים מיהודה ושומרון, זאת בעקבות הכרת ספרד במדינה פלסטינית והקריאה האנטישמית של סגנית ראש ממשלת ספרד: פלסטין תהיה חופשית מהנהר ועד לים".

סגנית ראש ממשלת ספרד יולנדה דיאז האשימה אתמול (חמישי) את ישראל ברצח-עם בסרטון אותו פרסמה, והבטיחה להמשיך ולהפעיל לחץ עד שתופסק הלחימה בעזה. בסרטון דיאז, מהבכירות במפלגת השמאל 'סומאר' אמרה כי "ההכרה במדינה הפלסטינית מבטאת את המחויבות של ארצנו לזכויות האדם ולחוק הבינלאומי. אבל מעל לכל, זהו אקט של הומניות".

עוד הוסיפה כי "אנו חיים ברגע בהיסטוריה של העולם בו עשיית המינימום אינה מספיקה, ולכן איננו יכולים להפסיק", אמרה דיאז כשמאחוריה דגל האיחוד האירופי ודגל ספרד. "היום אנחנו חוגגים את ההכרה של ספרד במדינה הפלסטינית, אבל אנחנו לא מתכוונים לעצור כאן, נמשיך ללחוץ מעמדתנו בממשלה להגן על זכויות האדם ולשים קץ לרצח העם הפלסטיני. פלסטין תהיה חופשית מהנהר ועד הים".

משרד החוץ צייץ ברשת X בתגובה כי "זה בושה שסגנית ראש ממשלת ספרד קוראת בגלוי להשמדת ישראל".

It’s a disgrace that the Deputy Prime Minister of Spain has openly called for the destruction of Israel. https://t.co/jc5IulZbA8

— Israel ישראל (@Israel) May 23, 2024