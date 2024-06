נבחרת הנשים בכדורגל הפסידה 4:1 בסקוטלנד, מפגין פרו-פלסטיני אזק את עצמו לקורה

נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל פגשה אמש (שישי) את נבחרת סקוטלנד במסגרת שלב ב' של מוקדמות יורו 2025 וסיימה בהפסד 4:1, לנבחרת העדיפה עליה. את השער היחיד לישראל כבשה טליה זומר בדקה ה-84, עם בעיטה מרשימה לחיבורים. ישראל נותרה במקום האחרון בבית עם 0 נקודות, ותקווה לתוצאה טובה יותר, "כשתארח" את הסקוטיות בהונגריה כבר ביום שלישי.

עוד לפני שריקת הפתיחה, העיסוק סביב המשחק היה בהסתה נגד ישראל ובהפגנות פרו-פלסטיניות, כאשר אלפי אנשים מחוץ להאמפדן פארק קראו להטיל סנקציות על ישראל. לפני תחילת המשחק, שתוכנן להתחיל ב21:05 (שעון ישראל) אחד המפגינים פרץ לתחומי האצטדיון ואזק את עצמו לקורות השער. אחרי עיכוב של כחצי שעה ובהתערבות אנשי האבטחה, השחקניות עלו לחימום נוסף והמשחק יצא לדרך.

Kick-off between Scotland and Israel at Hampden delayed as we await the Police Protest Removal team after a protester chained himself to the goalpost. pic.twitter.com/ss985CdcqY

— Alison McConnell (@alibali76) May 31, 2024