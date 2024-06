גיא ששון זכה ברולאן גארוס בטניס בכיסאות גלגלים: "מוקדש לחטופים ששוחררו"

שחקן הטניס בכיסאות גלגלים גיא ששון זכה היום (שבת) בטורניר הרולאן גארוס היוקרתי, לאחר ניצחון 2:6, 6:3, 6:7 (7:10) על סם שרודר ההולנדי במשחק הגמר בקטגוריית הקוואד. בהמשך היום יתחרה ששון על תואר הזוגות ביחד עם שותפו אנדי לפטהורן הבריטי שיפגשו בגמר את הצמד ההולנדי נילס וינק וסם שרודר.

זהו תואר הגרנד סלאם הראשון של ששון בן ה-44. הישראלי התמודד גמר מול שרודר ההולנדי המדורג 2 בעולם וניצח לאחר שעתיים וארבעים ותשע דקות. ששון ניצח את המערכה הראשונה בתוצאה 2:6, הפסיד את המערכה השנייה 6:3 ולאחר שוויון 6:6 במערכה השלישית, המשחק נכנס לשובר שוויון אותו ניצח ששון.

A first Grand Slam title on his Roland-Garros debut!

Guy Sasson defeats Sam Schroder 6-2, 3-6, 7-6(7) for the Quad Wheelchair Singles title.#RolandGarros pic.twitter.com/4Vzo6PI7pr

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2024