בתגובה לדברי נתניהו: ארה"ב ביטלה מפגש אסטרטגי עם בכירים ישראלים

בתגובה לסרטון שפרסם אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבית הלבן ביטל את כינוס הפורום האסטרטגי המשותף לשתי המדינות המכונה "לשם", כך דווח היום (רביעי) באתר 'אקסיוס' האמריקני. בישראל לא התייחסו עד עתה לדברים. מדובר בפגישות של השר דרמר, היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל הנגבי, ובכירים נוספים במערכת הביטחון בוושינגטון, שתוכננו כבר ביום חמישי.

בתוך כך, במהלך פגישתם של השליח המיוחד עמוס הוכשטיין עם נתניהו אתמול, הבהיר לנתניהו המתווך האמריקני שהצהרותיו בעניין הקפאת משלוחי הנשק אינן נכונות, כך לפי גורם המעורה בפרטים. גורם נוסף הוסיף: "בממשל כועסים מאוד על הצהרת נתניהו".

אמש, נתניהו פרסם סרטון באנגלית, שבו מתח ביקורת מרומזת על ארצות הברית, ואמר ששר החוץ האמריקני בלינקן הבטיח שממשל ביידן פועל להסרת ההגבלות על העברת חימושים לישראל. יחד עם הסרטון, שצייץ ברשת X, כתב נתניהו: "תנו לנו את הכלים, אנחנו נסיים את העבודה".

Give us the tools and we'll finish the job. pic.twitter.com/eQHpyd9q0X

