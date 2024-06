"יהודי לוס אנג'לס כבר לא בטוחים": הפגנה מחוץ לבית כנסת הובילה לעימותים

עימותים אלימים פרצו מחוץ לבית הכנסת 'הדס תורה' בשכונת פיקו רוברטסון שבניו אנגל'ס, לאחר שמפגינים פרו פלסטינים התקבצו מחוץ לבית הכנסת. בשכונה חיה אוכלוסיה יהודית גדולה.

Protesters allegedly block entrance to Synagogue in Los Angeles https://t.co/e9eytkqpqg

לפי דיווח ב-NBC לוס אנגל'ס, המפגינים שהתקבצו נתקלו בהפגנה-שכנגד, שכללה דגלי ישראל. עימותים אלימים פרצו בין שתי קבוצות המפגינים, כולל אגרופים. "אדם פגע בי ישר באף, ונפלתי לרצפה", אמר ל-NBC לוס אנגל'ס נפולי שרמן, תומך ישראל, "בעטו בי בראש פעמים רבות".

ממשטרת לוס אנגל'ס נמסר כי אדם אחד נעצר במהומות. לא נמסרו פרטים עליו מלבד העובדה שנשא "דגל מחודד" (spiked flag).

BREAKING:

Anti-Israel protesters are physically attacking Jews in front of a synagogue in Los Angeles

???????????????? pic.twitter.com/FQHC2k7Ygp

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 23, 2024