הפתעה ב-NBA: דני אבדיה עבר בטרייד מוושינגטון לפורטלנד

דני אבדיה עבר הלילה (בין רביעי לחמישי) לפורטלנד טרייל בלייזרס בטרייד מפתיע מאוד ובכך סיים את הקדנציה שלו בוושינגטון, הקבוצה שבחרה אותו במקום התשיעי בדראפט 2020. הוויזארדס קיבלו בתמורה את מלקולם ברוגדון, הבחירה ה-14 בדראפט (באב קרינגטון), בחירת דראפט ב-2029 וגם שתי בחירות סיבוב שני ב-2028 ו-2030.

הכתב הבכיר של ESPN אדריאן ווז'נרובסקי דיווח על הטרייד כשעה לפני דראפט 2024 שנערך הלילה. הנציג הישראלי בליגה הטובה בעולם מתחיל פרק חדש בקבוצה מאורגון והוא ישחק תחת אגדת ה-NBA, צ'ונסי בילאפס. הטרייד לא יכול להיות רשמי עד ה-6 ביולי.

The Washington Wizards are trading F Deni Avdija to the Portland Trail Blazers for Malcolm Brogdon and the 14th pick tonight and 2029 pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/inF8ezNZtL

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 26, 2024