חוזרת בגדול: סימון ביילס העפילה למשחקים האולימפיים בפעם השלישית ברציפות

מתעמלת המכשירים האגדית סימון ביילס, ניצחה הלילה (בין ראשון לשני) את המבחנים האמריקנים ותטוס לפריז, כדי להשתתף במשחקים האולימפיים בפעם השלישית בקריירה. ביילס השיגה ציון כולל של 117.225 נקודות כדי להשיג את המקום הראשון, כשהיא הקדימה את סוניסה לי וג'ורדן צ'ילס.

"אני מרגישה שיש לי מה לתת, אני מתעוררת כל יום ובוחרת להזכיר לעצמי שאני עדיין יכולה לעשות את זה", אמרה לאחר התחרות ביילס (27), האישה האמריקאית המבוגרת ביותר שתשתתף בנבחרת התעמלות אולימפית מאז שנות ה-50.

???? Stop what you’re doing and watch Simone Biles’ floor routine. ???? #USAGTrials24 pic.twitter.com/eLBMtZuSEm

— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) July 1, 2024