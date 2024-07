חגג עם תנועה פשיסטית: אופ"א פתחה בחקירה נגד שחקן נבחרת טורקיה מריח דמירל

אופ"א פתחה בחקירה נגד מריח דמירל, בלם נבחרת טורקיה, לאחר שחגג עם תנועה פשיסטית אחרי שכבש אמש (שלישי) את השער השני בניצחון על אוסטריה 1:2 בשמינית גמר יורו 2024. דמירל סימן עם הידיים תנועה המזוהה עם תנועת "הזאבים האפורים", ארגון ימין קיצוני בטורקיה.

בשעות הצהריים אופ"א הגיבה לסערה והודיע כי תחקור את השחקן, שעשוי להיות מורחק מהמשך הטורניר. טורקיה צפויה לפגוש ביום שבת את נבחרת הולנד ברבע הגמר.

"הזאבים האפורים", ארגון נוער דמוי-צבאי של המפלגה הלאומית הימנית קיצונית בטורקיה, ניחן במאפיינים פשיסטים, גזעניים ולאומניים. התנועה תומכת בהקמת מדינה טורקית מהבלקן במערב ועד סין במזרח. בעבר, הארגון תרגם לטורקית ודאג להפצתו של הספר "מיין קאמפף" של אדולף היטלר והפיץ, בין היתר, תאוריות אנטי-יהודיות דוגמת "הפרוטוקולים של זקני ציון".

בנוסף לכך, חברים בארגון נחשדו בעבר בפעילויות טרור, והתנועה אותה ביצע דמירל הוצאה מחוץ לחוק במספר מדינות באירופה, כולל באוסטריה – יריבתה של טורקיה אמש.

בנוסף, בנובמבר האחרון פרסם הארגון סרטון בו שלח איום כלפי הספורטאים הישראלים שייצאו במשלחת למשחקים האולימפיים בפריז. בסרטון שפורסם נראו תמונות מאולימפיאדת מינכן 1972 ותמונותיהם של 11 הספורטאים הישראלים שנרצחו באותם משחקים, ובסיום הופיע הכיתוב "פריז".

הבלם הטורקי ניסה להסביר את התנועה שסימן עם ידיו וטען: "אין מסר חבוי מאחורי החגיגה שלי, היא קשורה לזהות הטורקית שלי. אני גאה להיות טורקי, והרגשתי את הגאווה עמוקות אמש. ראיתי את האוהדים עושים את התנועה ביציע, ועשיתי אותה איתם".

UEFA has launched an investigation into Turkey defender's Merih Demiral's "alleged inappropriate behaviour" after he celebrated a goal at Euro 2024 by displaying a hand sign associated with an ultra-nationalist group. pic.twitter.com/KiH0L2cOiH

— ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2024