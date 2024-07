ספרד הדיחה את גרמניה ועלתה לחצי גמר היורו, צרפת ניצחה את פורטוגל בפנדלים

נבחרת ספרד גברה אמש (שישי) על נבחרת גרמניה 1:2 אחרי הארכה ברבע הגמר הראשון של יורו 2024. גרמניה סיימה את דרכה בטורניר הביתי כבר ברבע הגמר. צרפת ניצחה את פורטוגל בפנדלים 3:5, אחרי 0:0 בתום 120 דקות. כריסטיאנו רונאלדו ערך את הופעתו האחרונה ביורו.

שתי המנצחות ייפגשו ביום שלישי (22:00) באצטדיון אליאנץ ארנה במינכן. במשחקים שייערכו הערב ברבע הגמר – אנגליה תפגוש את שוויץ (19:00) והולנד את טורקיה (22:00).

ספרד ממשיכה להיות הנבחרת המלהיבה בטורניר. אחרי מחצית ראשונה ללא שערים ספרד שברה שוויון עם שער מוקדם שינה לחלוטין את פני המשחק. בדקה ה-51 לאמין ימאל נכנס לרחבה מצד שמאל ומצא בכדור רוחב את דני אולמו, שבעט ממרחק של כ-15 מטר והכניע את נוייר.

בדקה ה-89 המאמצים של המאנשאפט נשאו פרי כאשר מקסימיליאן מיטלשטאדט הגביה כדור לרחבה, קימיך נגח לעבר וירץ שכבש בבעיטה לפינה הימנית של סימון ושלח את המשחק להארכה.

בדקה ה-106 בעיטה של מוסיאלה פגעה בידו של מארק קוקורייה בתוך הרחבה, ללא התייחסות של השופט. גם ה-VAR לא התערב וגרמניה נותרה מתוסכלת. דקה לפני סוף ההארכה, אולמו הגביה כדור לרחבה, ומיקל מרינו נגח לפינה של נוייר והעלה את הספרדים ליתרון מבטיח. בדקה ה-124, דני קרבחאל הורחק לאחר שתפס מאחור את מוסיאלה והפיל אותו בברוטליות. גרמניה לא הצליחה להשוות וספרד עלתה לחצי הגמר.

