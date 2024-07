אחרי 37 שנה: ירוסלבה מהוצ'יך שברה את שיא העולם בקפיצה לגובה

ירוסלבה מהוצ'יך שברה היום (ראשון) את שיא העולם לנשים בקפיצה לגובה הצליחה. האתלטית האוקראינית, הצליחה לקפוץ לגובה של 2.10 מטרים ושברה בכך ניפצה את השיא של סטפקה קוסטדינובה שנקבע בשנת 1987. השיא של מהוצ'יך מגיע פחות מחודש לפתיחת המשחקים האולימפיים בפריז, בהם היא מועמדת לקטוף את הזהב.

מהוצ'יך בת ה-22 התמודדה ראש בראש מול אלופת העולם באולמות, ניקולה אוליסלאגרס, אך האוסטרלית נכשלה שלוש פעמים ב-2.03 מטר, בעוד האוקראינית עברה את הרף הזה בניסיון השני שלה. כשהניצחון הובטח, העלתה את הרף ל-2.07 מטר ושוב עברה אותו בקפיצה השנייה שלה, ובכך קבעה שיא אוקראיני. לאחר מכן היא העלתה את הרף לגובה 2.10 מטר ועברה בניסיון הראשון שלה.

WORLD RECORD ????

????????'s Yaroslava Mahuchikh flies to a 2.10m world record in the high jump

