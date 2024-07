יוסטון, אין לנו בעיה: מדעני נאס"א השלימו ניסוי של שנה בתא שמדמה את כוכב מאדים

ארבעה מדענים של סוכנות החלל של ארה"ב (נאס"א) השלימו שנה בתנאים המדמים את מאדים אתמול (שבת), בהביטט "מאדים" של נאס"א ביוסטון, טקסס. אנקה סלריו, רוס ברוקוול, ניית'ן ג'ונס וראש הצוות קלי הסטון ערכו "הליכות מאדים" וחוו גורמי לחץ נוספים, כמו כליאה ועיכובים בתקשורת, כחלק מהמחקר של נאס"א על ​​הישרדות האדם על הכוכב האדום.

אסטרונאוט של נאס"א דופק בקול רם שלוש פעמים על מה שנראה כדלת מוזרה, וקורא: "אתם מוכנים לצאת?" התשובה אינה נשמעת, אבל הוא מחייך מתחת למסכה כשהוא פותח את הדלת, וארבעה מדענים שבילו שנה בנתק פיזי מכל אדם אחר במטרה לדמות משימה במאדים, יוצאים מהתא לקול תרועות ומחיאות כפיים.

LIVE NOW: The first ever CHAPEA crew will exit the ground-based Mars simulated habitat after 378 days. https://t.co/vFESM9DUyw

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) July 6, 2024