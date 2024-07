ברבורה קרייצ'יקובה אלופת ווימבלדון לראשונה בקריירה: "אף אחד לא האמין שאזכה"

ברבורה קרייצ'יקובה הוכתרה הערב (שבת) כאלופת ווימבלדון, אחרי שניצחה את ג'סמין פאוליני 2:6, 6:2, 4:6 במגרש המרכזי בלונדון. עבור השתיים זה היה הגמר ראשון אי-פעם בווימבלדון, כאשר קרייצ'יקובה (32 בעולם, צ'כיה) כבר זכתה להניף תואר גראנד סלאם בעבר (רולאן גארוס 2021). זוהי גם הזכייה השנייה ברציפות של טניסאית צ'כית אחרי שב-2023 עשתה זאת בת ארצה – מרקטה וונדרואושובה.

קרייצ'יקובה הגיעה למעמד כסוס השחור בטורניר, ואחרי שהפתיעה בחצי הגמר השני את המדורגת רביעית בעולם ואלופת ווימבלדון מ-2022 – ילנה ריבאקינה, שהייתה הפייבורטית לזכייה בתואר.

"זה לא להאמין מה שקרה הערב, זה היום המאושר בחיי", אמרה קרייצ'יקובה בסיום. "זה ממש קשה להסביר את מה שאני מרגישה עכשיו, עמדה מולי יריבה שעשתה דרך מדהימה בתוך תקופה מאוד קצרה ואני מברכת אותה על כך. ברגעים הקשים אתה ממשיך למרות שהדברים לא הולכים כמו שאת מצפה, זה היה משחק קשה, ואני נהניתי ממנו, ואני סופר שמחה שאני פה עם הצלחת".

"אף אחד לא האמין שאזכה", המשיכה האלופה הטרייה. "המשחק הראשון היה ממש קשה עבורי. ועוד חזרתי מפציעה ובכלל העונה התחילה בצורה מאוד לא אידיאלית מבחינתי. זה באמת מדהים שאני עומדת פה".

Barbora Krejcikova is in pure disbelief that she's a #Wimbledon singles champion pic.twitter.com/Bx06T7ljWW

"I still cannot believe it"

פאוליני (7 בעולם) הגיעה למעמד כפיינליסטית של רולאן גארוס (שם הפסידה לאיגה שוויונטק) ואחרי שניצחה בתום חצי הגמר הנשים הארוך בתולדות בטורניר (שעתיים ו-51 דקות) יריבה צ'כית אחרת – דונה וקיץ' (37 בעולם) 6:2, 4:6, 6:7. ניצחון היה יכול להעניק לה תואר גראנד סלאם ראשון בקריירה.

"הקהל היה מדהים, זכיתי לתמיכה אדירה מהקהל", אמרה האיטלקיה בסיום. "זאת זכות גדולה לשחק במגרש הזה, אני מאוד מקווה להגיע לגמר נוסף. אני עצובה אבל נהניתי מכל רגע, ומודה לכל מי שהפך את הטורניר הזה לאפשרי".

"I have to keep smiling" ????

Even in defeat, Jasmine Paolini can't help but smile ????

A new favourite at SW19, we can't wait to see again soon, Jasmine ❤️#Wimbledon pic.twitter.com/FBDFjgAIbY

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024