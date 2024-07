בעולם מגיבים לניסיון ההתנקשות בטראמפ: "איום על הדמוקרטיה"

שועי עולם גינו הבוקר (ראשון) את הירי בנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שעשוי לשוב בעוד פחות מחצי שנה לתפקיד האיש החזק בעולם. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן היה מהראשונים לגנות את ניסיון הרצח של קודמו בתפקיד ומועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות. ביידן מסר זמן קצר לאחר ניסיון ההתנקשות כי הוא שמח שמצבו של טראמפ טוב, וכי אין מקום לאלימות כזו בארה"ב. מאוחר יותר שוחח עם יריבו והתעדכן במצבו.

גם בישראל גינו את הירי בטראמפ. הנשיא יצחק הרצוג פרסם הודעת גינוי ואיחולי החלמה בחשבון הטוויטר שלו. שר החוץ ישראל כ"ץ פרסם הודעה כי הוא מתפלל לשלומו של טראמפ והוסיף "אלימות לא יכולה לעולם להיות חלק מהפוליטיקה".

On behalf of all the Israeli people, I wish former President Donald Trump a speedy recovery, and condemn utterly and unequivocally the attempt on his life. From Jerusalem we wish him well. Our thoughts are with all those injured, and the family of the spectator killed.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 14, 2024