לפחות 110 בני אדם נהרגו בעימותים בבנגלדש, עוצר הוטל בעיר הבירה

צבא בנגלדש הטיל היום (שבת) עוצר מלא בבירה דאקה, לאחר שלפחות 110 בני אדם נהרגו השבוע בעימותים בין סטודנטים לכוחות הביטחון. מחאת הסטודנטים פרצה בתחילת השבוע בתגובה לכוונת הממשלה להגביל את המשרות בשירות הציבורי.

סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי מאז אתמול נחסמה התקשורת במדינה לחלוטין: האינטרנט הסלולרי נותק, לא ניתן לחייג לחו"ל, לשלוח הודעות SMS ,או לגלוש ברשתות חברתיות. המשטרה הטילה עוצר מלא על הבירה דאקה, לפיו אסור לאף אחד לצאת מהבית, וביתר המדינה נאסר על התאספות או הפגנות מכל סוג שהוא. ברויטרס דווח כי אלפים נפצעו במהומות ביניהם לפחות 300 שוטרים.

Soldiers patrolled the deserted streets of Bangladesh's capital Dhaka, setting up roadblocks during a curfew imposed in response to student-led protests against government job quotas that have killed at least 110 people this week https://t.co/rAk7aCDh0W pic.twitter.com/mydhBE57bA

— Reuters (@Reuters) July 20, 2024