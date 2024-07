נתניהו ינאם בקונגרס, הפגישה עם טראמפ תתקיים ביום שישי: "מצפה לפגוש את ביבי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ינאם הערב (רביעי) בקונגרס האמריקני. הנאום צפוי להתחיל בשעה 21:00 (שעון ישראל). לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ראש הממשלה ייפגש עם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ביום חמישי בבית הלבן. בפגישה, ביידן צפוי לנסות ללחוץ על נתניהו להתקדם ולהגיע לעסקה.

נשיא ארה"ב לשעבר והמועמד הרפובליקני לנשיאות, דונלד טראמפ, הודיע אמש כי ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שישי במאר-א-לאגו שבפלורידה. ״מצפה למפגש עם ביבי נתניהו״, כתב טראמפ.

טראמפ כתב תחילה כי השניים ייפגשו מחר, כעבור זמן קצר תיקן וכתב כי הפגישה תתקיים בחמישי – ואז הודיע שלבקשת נתניהו – יפגוש את ראש הממשלה ביום שישי. ״במהלך הקדניציה הראשונה שלי, היו לנו שלום ויציבות באזור, אפילו חתמנו על הסכמי אברהם – ויהיה לנו את זה שוב״, הוסיף.

בעקבות הדחייה, נתניהו צפוי להישאר בסוף השבוע בארה"ב, ולכן למשפחות החטופים שהגיעו עימו מחפשים לפי שעה טיסה חלופית לארץ. מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ישנה חשיבות רבה למדינת ישראל שראש הממשלה ייפגש עם הנשיא ביידן ועם שני המועמדים המובילים לנשיאות ארה"ב. הבית הלבן קבע ביום חמישי פגישה בין הנשיא ביידן לראש הממשלה נתניהו בשעה 13:00, ופגישה מיועדת עם סגנית הנשיא לשעות אחה"צ. משום כך, האפשרות היחידה להיפגש עם דונלד טראמפ היא ביום שישי. מאחר שלא ניתן לטוס בשבת, המשלחת תשוב ארצה מיד בצאת השבת".

במערכת הפוליטית בישראל מיהרו להגיב על הארכת שהותו של נתניהו בארה"ב. ביש עתיד כתבו: ״אם נתניהו היה עסוק בהרתעה ובביטחון כמו שמשקיע מאמץ בלסחוט וויקנד בארה״ב, אולי היה מצליח למנוע את מחדל 7 באוקטובר, אלפי ההרוגים ומאות החטופים. כמה מביך. כמה מנותק״.

גם יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הגיב וכתב: ״במקום להקדים את החזרה הביתה ולערוב לשובם של יקירנו המצויים בתופת חמאס, לנצל את ההישגים הצבאיים המרשימים לטובת שיקום צה״ל, הדרום, העוטף והצפון, במקום כל אלה – ראש ממשלת ישראל, אבי מחדל אוקטובר – מאריך ביוזמתו את השהות בארה״ב. כך מתנהג אדם מנותק״.

משפחות החטופים מצפות לשמוע בנאום של נתניהו על התקדמות בדרך לעסקה שתחזיר את יקיריהן הביתה. במקביל, מתקיימות הפגנות פרו-פלסטיניות במחאה על נאומו הצפוי. במחאה שהתקיימה בוושינגטון נעצרו יותר מ-200 מפגינים פרו-פלסטינים, לאחר שהשתלטו על הרחבה המרכזית בבניין הקאנון בקונגרס.

במקביל, מול בניין הקפיטול התקיימה עצרת גדולה של משפחות חטופים בהשתתפות מאות בני אדם. המוחים קראו לראש הממשלה בנימין נתניהו באנגלית "סגור את העסקה עכשיו", והאירוע כלל מיצג של תמונות ענק מרגעי האיחוד של חטופים ששוחררו משבי חמאס בעסקה הקודמת עם משפחותיהם. נציגי משפחות החטופים אמרו שהם בתחושה שניתן לסגור עסקה תוך ימים וקראו לנתניהו לא להכשילה.

In a powerful display of solidarity and urgency, dozens of family members of hostages gathered in front of the Capitol hours ago. Supported by a large crowd, they stood beneath towering photographs showcasing joyous reunions from the previous hostage release deal last November.… pic.twitter.com/dpeMV2VSM0

