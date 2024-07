צעירה לנצח: שחקנית טניס השולחן ני שיהליין ממשיכה לשבור שיאים בגיל 61

בגיל 61, שחקנית טניס השולחן ני שיהליין ממשיכה להדהים ולרגש את עולם הספורט. ביום שבת בסיומו של משחק בסיבוב הראשון של טורניר טניס השולחן במשחקים האולימפיים בפריז, נעמדו אלפי צופים נלהבים ומחאו כפיים דקות ארוכות למנצחת מלוקסמבורג, שממשיכה לכתוב עוד שיא בספרי ההיסטוריה.

טניסאית השולחן שנולדה בסין ומייצגת את לוקסמבורג מ-1991, ניצחה ב-6 מערכות את סיבל אלטינקאיה בת ה-31 מטורקיה, בדרך להיות שחקנית הטניס שולחן המבוגרת אי פעם להשיג ניצחון אולימפי. בשלב הבא היא תפגוש את המדורגת ראשונה סון ג'ינגשה הסינית בת ה-23.

זאת ההופעה החמישית שלה במשחקים האולימפיים, רצף שהתחיל בבייג'ינג 2008 ונמשך עד היום. היא הגיעה למשחקים האולימפיים מדורגת במקום ה-32 בתחרות מתוך 67 מתחרות. בשיאה היא דורגה במקום ה-6 בעולם אי שם ב-1985, שנה שכמעט כל המתחרות שלה לא נולדו.

שיהליין נולדה ב-1963 בסין, בתחילת שנות השמונים היא הייתה חלק מנבחרת סין. בקיץ 1983 הגיעה שיהליין הצעירה בת ה-20 עם נבחרת סין לאליפות העולם בטניס שולחן שנערכה בטוקיו. זה היה רגע השיא בקריירה שלה, היא זכתה ב-2 מדליות זהב (קבוצתי וזוגות מעורבים). לצערה בעקבות החרמה של אולימפיאדת לוס אנג'לס 1984 על-ידי הגוש המזרחי כחלק מהמלחמה הקרה, נבצר ממנה ההזדמנות לייצג את סין במשחקים האולימפיים.

ב-1985 היא זכתה במדליית הכסף באליפות העולם בזוגות מעורבים. ארבע שנים מאוחר יותר היא עברה לגור בגרמניה והצטרפה לליגת טניס השולחן השנייה בגרמניה. ב-1990 שיהליין שברה את המחסום המגדרי והצטרפה לליגת הגברים בלוקסמבורג. שנה מאוחר יותר החלה לייצג את המדינה בטורנירים בינלאומיים.

במדי נבחרת לוקסמבורג, שיהליין הפכה לאחת מהשחקניות הבכירות באירופה היא זכתה פעמיים באליפות אירופה ליחידות (1998, 2002) ופעם אחת במדליית הכסף (2007). לצד זה, היא זכתה במדליית זהב נוספת בזוגות מעורבים (2007) ובמדליית כסף בזוגות נשים (2000).

לאולימפיאדה בטוקיו היא הגיע, כאשר כל הפוקוס היה עליה בגלל גילה. הצעירה הנצחית אז אמרה "למרות גילי, אני עדיין צעירה מאוד. הלב שלי עדיין צעיר". בסיום הטורניר היא תכננה לפרוש, אך באיגוד המקומי בקשו ממנה להמשיך עוד קמפיין. היא התחילו איתו עם זכיייה סנציונית במדליית הארד בזוגות באליפות העולם ב-2021.

כדי להצליח להיות ברמות הגבוהות ביותר, שייהלין בוחרת בגישה ספורטיבית אחרת, עם פחות עצימות ויותר מנוחה והתאוששות "בגלל הגיל שלי. אני לא יכולה להתאמן כמו כשהייתי מתאמנת כאשר צעירה. מבחינתי העיקר הוא לא להיפצע או להרגיש חולה", היא מסבירה. "יש הרבה חשיבות למנוחה שאני נותנת לגוף שלי. אני הולכת לחדר כושר כדי לשמור על הכוח הפיזי שלי ואז אני פוגשת את הפיזיותרפיסט שלי שיעזור לי להתאושש".

Ni Xialian has competed in 23 World Championships and continues to play top level table tennis aged 59. She recently won a fifth world medal. Discover what keeps the sporting legend going after all these years.@wttglobal pic.twitter.com/y9v42M8QHG

— The Olympic Games (@Olympics) December 23, 2022