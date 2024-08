"כעת תורם של סינוואר, משעל ונסראללה": עיתונאים ערביים מגיבים ברשתות לחיסול הנייה

open more

עיתונאים וליברלים ערבים מברכים על חיסול ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הניה: היה טרוריסט שקשר קשר עם איראן; "כעת תורם של סינוואר, משעל ונסראללה".

הידיעה על חיסולו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, ששהה בטהראן לרגל טקס ההשבעה של נשיא איראן החדש, מסעוד פזשכיאן, עוררה תגובות רבות ומגוונות בעולם הערבי. בין היתר בלטו הבעות סיפוק מצד עיתונאים וליברלים ערבים, שכתבו בחשבונותיהם ברשת החברתית X, כי "זרוע הצדק הארוכה של ישראל" הגיעה אל הניה, ה"טרוריסט" שקשר לדבריהם קשר עם איראן ובגד בעמו. היו אף מי שתהו מתי יגיע תורם של בכירים אחרים מציר ההתנגדות כדוגמת מנהיגי חמאס יחיא אל-סינוואר וח'אלד משעל, ומזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה.

עיתונאית לבנונית: מתי יגיע תורו של נסראללה?

העיתונאי הלבנוני-עיראקי שחי בארה"ב, חוסיין עבד אל-חוסיין, עמית במכון המחקר "הקרן להגנה על הדמוקרטיות" The Foundation for Defense of Democracies (FDD) כתב על חיסול הניה: "זרוע הצדק הארוכה של ישראל הרגה את אסמאעיל הניה בשעה ששהה בטהראן והשתתף בהשבעה של נשיא איראני חדש. חדשות גדולות!" בציוץ נוסף כתב: "הניה הלך ויש עוד כמה – יחיא סינוואר ואחיו מוחמד, וח'אלד משעל. לאחר מכן המו"מ יתנהל רק עם קאטר וערוץ אל-ג'זירה".

גם העיתונאי הסעודי, צאלח אל-פהיד, לעג לציר האיראני. בהתייחסו לרצף התקיפות הישראליות נגדו – ההפצצה הישראלית בנמל אל-חודידה בתימן, חיסולו של בכיר חיזבאללה פואד שכר בלב הדאחייה בביירות וחיסולו של אסמאעיל הניה בלב טהראן – הוא כתב: "ידה הארוכה של ישראל מביכה את קבוצת הסובלנות האסטרטגית!!".

העיתונאית הלבנונית ומנחת הטלוויזיה, מריה מעלוף, פרסמה תמונה של קלף משחק עם תמונתו של הניה ועליה איקס וכתבה: "מגדל הקלפים מתפרק. מתי יגיע תורו של חברנו בלבנון?", ברמיזה למנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה.

עיתונאי תימני: מברך על חיסול הניה וקורא לנתניהו להשלים את העבודה בתימן

העיתונאי התימני, האני מסהור, פרסם בחשבונו ברשת X פוסט בעברית בו כתב: "עם כל הברכות, מר נתניהו, על הצלחתכם המרשימה בעריפת ראשי הרוע באיראן ובלבנון, אנו מזכירים לכם את הצורך להשלים את מה שהתחלתם בתימן".

הסופרת הליברלית המצרית, דאליא זיאדה, המתגוררת בארה"ב ומנהלת את מרכז MEEM ללימודי המזה"ת ומזרח הים התיכון, כתבה: "כפי שאמרתי בעבר, ה-7 באוקטובר היה התחלת הסוף של חמאס וה-27 ביולי עם מותם של 12 ילדים ישראלים במג'דל שמס כתוצאה מרקטה ששיגר חיזבאללה הוא תחילת הסוף של חיזבאללה. ישראל נלחמת את המלחמה הזו בשם כולנו במזרח התיכון והיא מנצחת. רק דמיינו לעצמכם כמה דם של חפים מפשע נחסך כעת עם סיום חייו של מנהיג חמאס הטרוריסט, אסמאעיל הניה, שאמר בעבר: 'הדם של הנשים, הילדים והמבוגרים שלנו… אנו אלה שזקוקים לדם הזה, שכן הוא מעורר בתוכנו את הרוח המהפכנית…'".

הליברל הכווייתי, ג'אסם אל-ג'ורייד, זעם על הגינוי שפרסם משרד החוץ הכוויתי לחיסול הניה וכתב: "בפעם הראשונה אני מוצא שמשרד החוץ שלנו מגן עם טרוריסט, ששהה במעוז הפשיזם האסלאמי באיראן, שהיא האחראית הראשונה לביטחונו כאורח שלה…".

עיתונאי סעודי לועג להניה: חוסל היכן שראוי לו; הגיע צלוי לגן עדן

העיתונאי הסעודי, פהד דיבאג'י כתב: "אסמאעיל הניה חוסל במקום הראוי לו…", בפוסט נוסף צירף דיבאג'י תמונה בה נראה הניה מגיע לגן עדן ופוגש שם את שאר חבריו מציר ההתנגדות שחוסלו. לצד התמונה כתב דיבאג'י: "הגיע צלוי".

גם העיתונאי הסעודי, שחי בלונדון, ר'סאן אבראהים, מייסד רשת התקשורתGlobal Arab Network, התלוצץ בכותבו: "נראה כי ישראל לקחה חלק בברכות לנשיא האיראני החדש, אך עשתה זאת בדרכה שלה"

המשורר והכותב הסעודי, ד"ר מוחמד אל-קוויז, כתב בחשבון ה- X שלו: "אסמאעיל הניה נהרג. הוא לא נהרג בחזית, לא בפלסטין ולא במדינה ערבית, כי אם נהרג כשהוא קושר קשר עם אויב אחר של הערבים, קרי איראן, בבירת קשירת הקשר והבגידה-טהרן."

העיתונאי הסעודי, אבראהים אל-סולימאן, שיתף פוסט של בנו של הניה, עבד אל-סלאם, שכתב כי במותו אביו השיג את שאיפתו והדגיש שהמאבק נגד האויב נמשך וכי ההתנגדות לא תסתיים בשל חיסול ההנהגה שלה. אל-סולימאן הגיב על כך בכותבו: "הו עבד אל-סלאם, עליך לחלק את המיליארדים מהירושה שלו לתושבי עזה העומדים איתן על אדמתם אשר שילמו בדמם את מחיר ההרפתקאות שלו. זאת, כדי לכפר על בריחתו מאדמת המערכה ועל השהייה במלונות כדי לנהל את נכסיו ששווים מוערך במיליארדים."

גם החוקר הסעודי, כסאב אל-עותייבי, תקף את הנאמנות של הניה וחמאס לאיראן על חשבון העם הפלסטיני ומדינות ערב. הוא כתב: "לא שמחתי על מותו של הניה, למרות שהוא ותנועתו פגעו בארצי, בעיקר באמצעות תמיכתם המדינית והצבאית בחות'ים, כפי שמתועד בנאומים, בתמונות, בסרטונים ובעמדות. הניה איבד את המצפן וחמאס כולה השליכה עצמה לחיק איראן ואימצה את תפיסותיה המדיניות, האידיאולוגיות והרעיוניות. הוא סיים את חייו כשחוסל עקב בגידה בקלות ובדם קר, לאחר שהמנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי השתלט לחלוטין על חמאס ועל החלטותיה, האחרונה בהן הייתה ההחלטה לצאת למערכת ה-7 באוקטובר שהחריבה את עזה לחלוטין, וכתוצאה מכך היא נפלה תחת הכיבוש ותושביה נהרגו וגורשו…"

