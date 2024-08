עמית אלאור המתאבקת האמריקנית-ישראלית זכתה במדליית הזהב והציגה את סיכת החטופים

עמית אלור, המתאבקת היהודייה בת ה-20 שמייצגת את ארה"ב, זכתה אתמול (שלשי) במדליית הזהב במשחקים האולימפיים הראשונים שלה. "אני עדיין לא מאמינה", אמרה אלור הנרגשת לאחר הזכייה בזהב האולימפי. "אני חושבת שיש לי קצת תסמונת 'המתחזה'. אני עדיין מרגישה כמו הילדה הקטנה שרק התחילה ללמוד להתאבק, אבל הרגע הפכתי לאלופה אולימפית".

אלור נולדה בארה"ב לזוג הורים שעזבו את ישראל בשנות ה-80 לטובת לימודים באוניברסיטה, והשתקעו בארה"ב. אביה, יאיר מקלר אלור, היה אלוף ישראל בהדיפת כדור ברזל וזריקת דיסקוס והחזיק בשיא ישראל בהדיפת כדור ברזל במשך 34 שנה, מ-1984 עד 2017. הוא הלך לעולמו לפני כשנתיים.

GOLDEN GIRL ???? @AmitElor becomes the third U.S. woman to win Olympic gold in wrestling! #ParisOlympics pic.twitter.com/VGQDx1CnfZ

לאחר הזכייה פנתה גם לציבור הישראלי שעוקב אחריה: "תודה רבה על כך שצפיתם בי ועודדתם אותי, תמכתם ועקבתם אחרי המסע שלי. זה כבוד גדול. אני מקווה שעשיתי אתכם גאים. אני מקווה שאתם יודעים שאני מייצגת אתכם ואני חושבת עליכם. הלב שלי עם כולכם כרגע".

לאחר מכן הציגה את הסיכה הצהובה המסמלת את המאבק להשבת החטופים ואמרה: "החזירו אותם הביתה". לתקשורת האמריקנית הוסיפה: "שמעתי אתמול בלילה שכמעט כל מדינת ישראל צפתה בי ושזה היה בכל רשתות החדשות. אני פשוט לא מאמינה לכל האהבה שקיבלתי. תמיד הרגשתי שישראל היא חלק עצום מהזהות שלי, אבל במיוחד אחרי ה-7 באוקטובר, זה היה מחריד. אני באמת מקווה שאוכל להביא אפילו רק טיפה של שמחה לאנשים ברגע זה".

Amit Elor, a proud American-Israeli, just became the youngest wrestler to ever win an Olympic gold for team USA! ????????????

Here she is after her historic win, displaying the yellow ribbon in honor of the hostages still being held in Gaza.????️

