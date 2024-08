עשן היתמר ממתקן גרעיני במזרח אוקראינה, זלנסקי: "הרוסים הציתו שריפה"

מלחמת רוסיה-אוקראינה מגיעה לכור הגרעיני הגדול ביותר באירופה: אתמול (ראשון) פורסמו תיעודים של עמוד עשן מיתמר מתחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה שבמזרח אוקראינה. צבא רוסיה שולט בכור מזה כשנתיים וחצי.

צוות העובדים בכור מסר כי בוצעה מתקפת כטב"ם על אחד ממגדלי הקירור, אך האתר עדיין בטוח. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דיווחה כי מגדל קירור בכור הותקף. בשעות הלילה עדכנו ברוסיה ובאוקראינה כי השרפה בתחנת הכוח כובתה, וכי נזק נגרם לאחד ממגדלי הקירור.

באוקראינה מאשימים את רוסיה בשריפה. הנשיא זלנסקי אמר כי "הרוסים הציתו שריפה בשטח תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה. נכון לעכשיו, רמות הקרינה הן בגדר הנורמה. עם זאת, כל עוד הרוסים שומרים על שליטה על המפעל הגרעיני, המצב אינו ולא יכול להיות נורמלי."

יבגני בליסטיסקי, מושל ז'פוריז'יה הרוסי שמונה על ידי הקרמלין, טען שהפצצה אוקראינית גרמה לשריפה, אולם בסרטונים שהופצו ברשתות ניתן היה לראות כי השריפה נוצרה ההצתה של צמיגים ולא מפגיעת גורם חיצוני. פרשנים סבורים שהצתת תחנת הכוח על ידי הרוסים נועדה לאיים על האוקראינים, ולרמוז להם שאם יכבשו שטחים ברוסיה הם עשויים לספוג נקמה כואבת במיוחד בנקודות תורפה, כמו פגיעה בתחנת כוח גרעינית בשטחם. תושבי מזרח אוקראינה זוכרים היטב את אסון צ'רנוביל שארע לפני כארבעים שנה, ורבים מהם ף מאמינים שהקרמלין הוא האשם בו.

קרבות עזים דווחו במערב רוסיה ובמזרח אוקראינה גם אתמול, ביום השישי לפלישת הצבא האוקראיני לשטחי רוסיה. הלילה הקרבות התמקדו בעיירה הרוסית קורנבו שבמחוז קורסק, כך עולה מדיווחים ברשתות. עוד דווח על קרבות בקולוטילובקה שבמחוז בלגורוד שברוסיה, שם מנסים האוקראינים לפרוץ את הגבול הרוסי בכוח שריון. הקרבות נמשכו באזורים אחרים במחוז קורסק, כשהרוסים לא מצליחים להדוף את הכוחות האוקראינים.

במוסקווה הודיעו הבוקר על תחילת פינוי תושבים ממחוז בלגורוד, לאחר שפינו בימים האחרונים מעל 76,000 מתושבי מחוז קורסק, בשל "פעילות של כוחות אוקראיניים בסמוך". סוכנות הידיעות הרוסית טאס דיווחו כי רוסיה פינתה 76,000 בני אדם מאזור קורסק בעקבות הפלישה, והנשיא פוטין התחייב לתת למפונים מענק של 10,000 רובל במסיבת עיתונאים שערך שלשום.

לפי סוכנויות הידיעות המערביות וכלי תקשורת ברוסיה, האוקראינים נלחמים באמצעות אלפי חיילים בכוחות רוסים בעומק של עד כעשרים ק"מ בתוך שטחי רוסיה. חוקרים ופרשנים עצמאיים טוענים שהקרבות הגיעו לעומק של 40 ק"מ, בשטח המכסה כ-650 קמ"ר במחוז קורסק. מחוז זה גובל באוקראינה מצפון-מזרח. אתמול נפוצו סרטונים של כוחות אוקראינים שפלשו באזורים אחרים לרוסיה והצליחו להשתלט על יישובים, אולם עוד לא ברור מה היקף הכיבושים, מלבד בקורסק.

⚡️According to ????????Russian analytical resources, the area of ​​hostilities in the territory of the Kursk region is 650 square meters. km pic.twitter.com/l4Sko7zJ8q

במשרד ההגנה הרוסי מסרו אתמול כי "כוחות הביטחון ממשיכים להדוף את ניסיון הפלישה של הצבא האוקראיני", והוסיף כי הלחימה מתמקדת סביב יישובי ספר הנמצאים במרחק 10-20 ק"מ מהגבול.

ברוסיה הכריזו על "מבצע לסיכול טרור" במחוזות קורסק, בלגורוד, ובריאנסק. החוק הרוסי מקנה לכוחות הביטחון סמכויות נרחבות בזמני "סיכול טרור", בהן החרמת כלי רכב, ניטור שיחות טלפון, הצבת מחסומים והגבלת חופש התנועה.

אנליסטים רוסים מדווחים כי רוסיה העבירה כוחות מאזור המחוזות הבדלנים בדונבאס שבמזרח אוקראינה לתוך רוסיה, במטרה להדוף את הפלישה האוקראינית, דבר שעשוי ליצור תזוזה בחזית הרוסית-אוקראינית שנמצאת בקיפאון מזה חודשים ארוכים. בתוך כך גם בלארוס החלה להניע כוחות שריון מהעיר הומל לכיוון גבול אוקראינה, במטרה להקשות על האוקראינים בחזיתות נוספות.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התייחס בשבת בפעם הראשונה לפלישה לרוסיה, שהחלה במתקפת פתע ביום שלישי. זלנסקי הודה שכוחות אוקראינים פלשו לשטחי רוסיה, והדגיש את מאמציה של אוקראינה לדחוף את הלחימה אל מעבר לגבולותיה. הוא שיבח את הכוחות האוקראינים על מאמציהם, ואישר דיווחים של גורמים צבאיים על התקדמותם. זלנסקי גם הדגיש את יכולתה של אוקראינה להפעיל לחץ על התוקפן, מה שלדבריו מסמן שינוי משמעותי בדינמיקה של המלחמה.

זלנסקי הודה לארה"ב ובנות בריתה המערביות שמתאמצות לאכוף את העיצומים נגד רוסיה, ועל הנשק שממשיך לזרום לאוקראינה: "אני אסיר תודה על חבילות ההגנה החדשות לאוקראינה — השבוע קיבלנו חבילה אמריקאית, הכוללת טילי סטינגרס, תחמושת HIMARS ופגזי ארטילריה בקוטר 155 מ"מ. אנו פועלים להבטיח שהסיוע הלוגיסטי יגיע לחזית במהירות האפשרית."

Today, I received several reports from Commander-in-Chief Syrskyi regarding the frontlines, our actions, and the push to drive the war onto the aggressor’s territory. I thank every unit of our Defense Forces that is making this possible. Ukraine is proving that it truly knows how… pic.twitter.com/qY81u1ahCl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2024