אחת השחקניות הבולטות ב-WNBA תובעת את הליגה: "התעמרו בי בגלל שנכנסתי להריון"

דריקה המבי, שחקנית לוס אנג'לס ספארקס מה-WNBA, הגישה תביעה נגד הליגה ונגד קבוצתה לשעבר לאס וגאס אייסס, בטענה שהופרו תנאי העסקתה בזמן שהייתה בהריון. הליגה עצמה השעתה את מאמנת האייסס באקי האמון, עוזרת מאמן בסן אנטוניו לשעבר, בשנה שעברה בשל האירועים.

המבי זכתה פעמיים בשחקנית השישית של העונה ושלוש פעמים באול-סטאר. הקיץ זכתה עם נבחרת ארה"ב בכדורסל נשים 3X3 במדליית הארד במשחקים באולימפיים בפריז

כמה שבועות אחרי שחתמה על הארכת חוזה באייסס ב-2022 לשנתיים נוספות, היא גילתה שהיא בהריון והבהירה זאת למנג'רית של הקבוצה, כשהיא המשיכה לשחק ועזרה לאייסס לזכות באליפות.

לאחר שהודיעה באופן פומבי שהיא בהריון, האייסס חזרו בהם לכאורה מהבטחות לשלם את שכר הלימוד של הילדה שלה. המבי טענה שהמאמנת האמון התקשרה אליה וביקרה אותה על כך שנכנסה להריון. שישה ימים לאחר מכן השחקנית הועברה בטרייד.

Dearica Hamby has filed a federal lawsuit against the Aces and the WNBA alleging she faced repeated acts of discrimination and was traded for being pregnant

Lawsuit alleges:

— She was forced to vacate team-provided housing

— Aces players and staff were told to stop communication… pic.twitter.com/oH4J0Qg5WD

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 12, 2024