בפעם העשירית: ארמנד דופלנטיס שבר את שיא העולם בקפיצה במוט

קופץ המוט האגדי ארמנד מונדו דופלנטיס שבר הערב (ראשון) את שיא העולם, בפעם העשירית בקריירה. "השבדי המעופף" עשה זאת 19 ימים בלבד לאחר שזכה בזהב אולימפי שני ברציפות כשקבע שיא עולם. דופלנטיס בן ה-24, עשה זאת הפעם בליגת היהלום בפולין כשעבר 6.26 מטר.

דופלנטיס הבטיח את הניצחון לאחר שעבר 6.00 מטר, ואז ביקש להעלות את הרף ל-6.26 מטר. הוא נכשל בניסיון הראשון, אך בשני עבר, מה שגרם כמובן לכל האצטדיון להתפרץ. זוהי הפעם השלישית שהוא שבר את שיא העולם ב-2024, כך שנדמה כי זו לא שאלה של האם הוא ישבור את השיא פעם נוספת, אלא רק שאלה של מתי.

The moment Mondo Duplantis ???????? broke his own men's Pole Vault Record at the Silesia Diamond League with a massive 6.26m clearance!????

It's Mondo's world. We're just living in it.pic.twitter.com/ZA0Lew2Z3R

— Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 25, 2024