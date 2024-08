לא מביטים אחורה בזעם: אואזיס הכריזה על סיבוב הופעות ראשון אחרי 15 שנים

אואזיס חוזרת: הלהקה ממנצ'סטר ששברה שיאים בשנות ה-90 והייתה לאחת ממובילות גל הבריט-פופ ששטף את העולם הכריזה על סיבוב הופעות ראשון מאז פירוקה ב-2009. ההכרזה הרשמית של הלהקה על תאריכים להופעות ביולי-אוגוסט 2025 ברחבי הממלכה מגיעה בסופה של חרושת שמועות אופיינית על השלמה בין האחים ליאם ונואל גלאגר, מובילי הלהקה, שהסכסוך המתוקשר ביניהם הביא לפירוקה.

באתר הרשמי של הלהקה נכתב לוח הזמנים של סיבוב ההופעות שייערך בקיץ 2025, בין השאר בסקוטלנד, באירלנד, במנצ'סטר ובלונדון. מכירת הכרטיסים תתחיל בשבת הקרובה ב-11:00 שעון ישראל, ותסתיים כנראה כעבור דקות ספורות.

"הרובים השתתקו. הכוכבים התיישרו. ההמתנה הגדולה הסתיימה. בואו לראות. זה לא ישודר בטלוויזיה", הודיעה הלהקה. "יש לנו תוכניות להופיע גם מחוץ לאירופה בהמשך".

אואזיס היא אחת הלהקות המצליחות בכל הזמנים. אלבומה השני, (What's The Story) Morning Glory, שיצא ב-1995, הפך את הרביעייה ממנצ'סטר לאחת הבולטות בסצנת הבריט-פופ, שהייתה בשיאה בשנים אלה. להיטי ענק כמו Wonderwall, Don't Look Back In Anger, ובהמשך גם Stand By Me ו-All Around The World זכו להצלחה עצומה ברחבי העולם.

המריבות בין האחים גלאגר, היריבות עם בלר, ההשוואות לביטלס, שערוריות הסמים וההתבטאויות מעוררות המחלוקת הפכו את אואזיס לתופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. שלושת אלבומיה הראשונים זכו בפרסים רבים, בהם פרסי המוזיקה הבריטית לפריצת השנה, ללהקה הטובה ביותר ולשיר הטוב ביותר, פרסי MTV אירופה ללהקה הטובה ביותר וללהקת הרוק הטובה ביותר, ופרסי המוזיקה העולמיים ללהקת הרוק המצליחה ביותר, להקת המוזיקה האלטרנטיבית המצליחה ביותר והלהקה הבריטית המצליחה ביותר.

ב-2009, עשור אחרי השיא שלה, הכריזה הלהקה על פירוק, וכל אחד מחבריה פתח בקריירה נפרדת. האחים גלאגר הוסיפו לעלוב זה בזה, עד שבתקופה האחרונה המעריצים שמו לב לפוסטים מפרגנים שלהם ברשתות החברתיות, והחלו לחלום על איחוד נכסף, שסוף סוף עומד לקרות בקיץ הבא.