החות'ים עדיין מאיימים בתגובה נגד ישראל: "העיתוי יפתיע את האויב"

מנהיג החות'ים בתימן, איים אתמול (חמישי) על ישראל, ואמר כי ההכנות לתגובה "עדיין נמשכות והעיתוי יפתיע את האויב". נאומו של המנהיג עבד אל-מלכ אל-חות'י נערך כארבעים ימים לאחר התקיפה הישראלית בנמל אל-חודיידה במבצע 'יד ארוכה', תקיפה שהשביתה את הנמל לכמה שבועות והסבה לחות'ים נזק רב.

אל-חות'י התייחס בנאומו לדבריו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. "אחד מהפושעים בישראל דיבר על כוונתו לבנות בית-כנסת במסגד אל-אקצא", אמר אל-חות'י. "צעד זה צריך להיענות בג'יהאד לפי המחויבות הדתית, אבל חלק מהמדינות קיבלו זאת בשתיקה".

המדינות עליהן הלין הן מדינות ערב המתונות ובראשן סעודיה, מצרים, ירדן ואיחוד האמירויות. בהמשך נאומו האשים את המדינות הללו בהתייחסו לתגובה האיראנית הצפויה על חיסול איסמאיל הנייה, ואמר כי "המשטרים הערביים שיגנו על ישראל מפני התגובה האיראנית הם בוגדים באומה האסלאמית, בוגדים בפלסטינים ועוזרים ישירות לאויב הישראלי".

"חיזבאללה התגבר על כל הניסיונות להכיל את התגובה והנחית מכה קשה על האויב הישראלי, כאשר סוגיה זו עדיין פתוחה לפי הערכת תוצאות המתקפה, וזה לפי דבריו של חסן נסראללה", הוסיף אל-חות'י, "לגבי התגובה האיראנית, ההנהגה האיראנית ממשיכה ומדגישה שהתגובה היא ודאית".

בניגוד למשטרים ערבים אחרים, החות'ים כבר הוכיחו כי הם לא נשארים רק ברובד של איומים. אתמול הם פרסמו תיעוד של הפצצת מכלית הנפט היוונית הנושאת על סיפונה כ-150 אלף טונות של נפט גולמי – כמות המשתווה לכמיליון חביות נפט – שרק אחרי תשעה ימים שבהן הייתה תקועה ובערה מול חופי תימן, החות'ים אישרו את פינויה משם.

