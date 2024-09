עשרות הרוגים ומאות פצועים בווייטנאם בעקבות הטייפון 'יאגי'

עשרות הרוגים ומאות פצועים בווייטנאם מסופת הטייפון 'יאגי' שפגעה בצפון-מזרח המדינה. ההרס שהטייפון הותיר אחריו, מפולות הבוץ והשיטפונות גרמו למותם של לפחות 59 בני אדם, ולפציעתם של מאות, לפי הרשויות המקומיות.

'יאגי', הטייפון החזק ביותר שפגע באסיה השנה, פגע בווייטנאם ביום שבת עם רוחות חזקות של יותר מ-200 קמ"ש, והרג אז לפחות תשעה בני אדם. בעקבות הסופה הגיע מבול שהוביל לשיטפונות ולעליית מפלס המים של נחלים ונהרות. עשרות כלי רכב ולפחות אוטובוס נוסעים אחד נתקעו בתוך המים. כוחות החילוץ הצליחו לחלץ את האזרחים ברוב המקרים, אולם דווח על לפחות 13 נעדרים. מפולת בוץ שהתרחשה אתמול (ראשון) במחוז ההררי הואה בין גרמה להתמוטטות של עשרות מבני מגורים, ולמותם של לפחות 50 בני אדם.

הרשויות פינו כ-50 אלף בני אדם מעיירות החוף בווייטנאם. בתי ספר נסגרו זמנית ב-12 מחוזות צפוניים, בהם האנוי. הטייפון גרם לקריסת מבנים נרחבת, במספרים שעדיין לא ידועים, ולהפסקות חשמל בכמה מחוזות בווייטנאם, כולל בבירה האנוי. גשר בצפון מחוז פו ת'ו קרס הבוקר, וממנו נפלו עשר מכוניות ושני קטנועים לנהר האדום, כך דיווח סגן ראש הממשלה הו דוק פוק. כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי לפחות שלושה אנשים חולצו ו-13 נעדרים.

פאם טרונג סון, בן 50, סיפר לעיתון הווייטנאמי VNExpress כי חצה את הגשר על האופנוע שלו ולפתע שמע רעש אדיר. לפני שהבין מה קורה, נפל לתוך הנהר. "הרגשתי שטבעתי עד הקרקעית", אמר סון, והוסיף כי הצליח לשחות ולהיאחז בעץ בננה שנסחף בזרם עד שחולץ בשלום.

Northern Vietnam has been experiencing deadly high winds from super typhoon Yagi. The typhoon has caused buildings to break apart, a large boat sinking and landslides.

עשרות עסקים במחוז הייפונג נותרו סגורים מאז שבת בשל הנזק הנרחב שספגו מההצפות, כך דיווח העיתון הלאומי לאו דונג. בדיווח נכתב כי גגותיהם של כמה מפעלים קרסו והמים חדרו לחדרי המכונות ולאולמות הייצור, וגרמו נזק גם למוצרים גמורים במחסני המלאי ולציוד יקר. חלק מהחברות אמרו היום שאספקת החשמל טרם שבה, וכי ייקח לפחות חודש עד שיוכלו לחדש את הייצור.

עמודי חשמל שנפלו החשיכו את המחוזות הייפונג וקוואנג נין, מוקדים תעשייתיים שנמצאים בה מפעלים רבים המייצאים סחורות. הרשויות עדיין מעריכות את הנזק במגזר התעשייתי, ולפי הערכות ראשוניות כמעט 100 מפעלים נפגעו מהטייפון, והביאו להפסדים של מיליוני דולרים, לפי הדיווח בלאו דונג.

Typhoon Yagi continues to rage

In Vietnam (and in some places in China) where typhoon Yagi is raging, residents are advised to stay indoors. The results are catastrophic: government estimates put the death toll at 35 and the number of injured at 229.

About one million… pic.twitter.com/52mvZQ3Uuf

