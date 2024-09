הסופה 'בוריס' מכה במזרח אירופה: חמישה נהרגו בשיטפונות, אלפים פונו מבתיהם

הסופה 'בוריס' פוקדת החל מאתמול (שבת) את מזרח אירופה וגבתה עד כה את חייהם של חמישה בני אדם, לאחר שהציפה כפרים ושכונות, סחפה כלי רכב והפילה מאות עצים. ברומניה נהרגו ארבעה בני אדם ובפולין טבע אדם אחד למוות. בצ'כיה נעדר אדם אחד, ופונה בית החולים בעיר השנייה בגודלה. עשרות אלפים נותרו ללא חשמל ברומניה ובצ'כיה, שם צפויים גשמים נוספים בימים הקרובים. גם בסלובקיה, הונגריה, דרום גרמניה ובחלקים מאוסטריה צפויים לפגוע גשמים כבדים ושיטפונות.

הסערה כללה רוחות עוצמתיות שהפילו מאות עצים על בתים, מכוניות וכבישים, ובהמשך מבול חריג. ברומניה חולצו גופותיהם של שלוש נשים מבוגרות וגבר אחד בארבעה יישובים שונים, כך מסרו הרשויות. המחוז ברומניה שנפגע ברמה הקשה ביותר מהשיטפונות הוא מחוז גלאטי, שם הוצפו 5,000 בתים. צוות מוסק פעל במהלך היממה האחרונה במאמצי החיפוש וההצלה במחוז.

