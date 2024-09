החשש כי איראן תצטרף למערכה מול ישראל, שיחק תפקיד משמעותי בדיוני הקבינט המדיני-ביטחוני, בהתייעצויות מול צמרת מערכת הביטחון ובשיחות מול האמריקנים. תרחיש האימים ברור: תקיפה עצימה בלבנון תוביל את איראן להגיב בעוצמה, מה שיחייב את ישראל להתמודד עם "ראש התמנון". אלא שהמסר שמגיע מאיראן בשבוע האחרון, מאז העבירה ישראל את המאמץ העיקרי שלה לצפון, מעיד כי פניה – למרות הכול – אינם למלחמה כלל אזורית.

בשולי העצרת הכללית של האו"ם שמתקיימת בניו יורק, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נועד אתמול (שלישי) עם חוקר ישראלי ועם פעילה טרנסג'נדרית יהודייה ורבה מוסמכת, לצד מנהיגים יהודים נוספים, כחלק מדיאלוג בין-דתי בצעד שמטרתו הציבורית להציג את הצד המתון לכאורה של הרפובליקה האסלאמית. החוקר הישראלי פרופ' ליאור שטרנפלד, מומחה ליהדות איראן ומרצה בפן סטייט, השתתף במפגש באישור גורמים ישראלים.

ברק רביד ציטט אתמול באתר החדשות האמריקני אקסיוס שני בכירים ישראלים ודיפלומט מערבי שטענו כי חיזבאללה ביקש מאיראן להגיב לנוכח ההסלמה, אולם טהרן סירבה. הדיווח הזה מגיע לאחר ששלשום פורסמה הקלטה של הנשיא פזשכיאן אומר שאיראן מוכנה להרגיע את המתיחות מול ישראל – כל עוד היא תראה שגם בצד הישראלי מוכנים לעשות זאת. "אנחנו מוכנים להניח את הנשק, כל עוד גם ישראל מוכנה לעשות זאת", אמר פזשכיאן. "אנחנו לא רוצים לערער את המצב באזור", צוטט הנשיא. זמן קצר לאחר מכן, משרד החוץ בטהרן פרסם הכחשה גורפת.

Two Israeli officials said Iranian officials told their Hezbollah counterparts that "the timing isn't right" for Iran to launch an attack against Israel because the Iranian president Masoud Pezeshkian is currently in New York for the UN General Assembly https://t.co/YggxcPyIFn

— Barak Ravid (@BarakRavid) September 24, 2024