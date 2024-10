שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס לפני זמן קצר בציוץ ברשת X למתקפת הטילים הבליסטיים האיראנית על ישראל. לדבריו, התקיפה כיוונה רק לבסיסים צבאיים ואתרי ביטחון, והיא "בשל רצח העם בעזה ובלבנון" ובהתאם לסעיף 51 למגילת האו"ם. הוא הוסיף כי הפעולה הסתיימה, אלא אם כן ישראל תחליט להגיב, ו"להזמין תגמול נוסף".

Earlier this evening, we exercised self-defense under Article 51 of the UN Charter, targeting solely military & security sites in charge of genocide in #Gaza and #Lebanon.

We did so after exercising tremendous restraint for almost two months, to give space for a ceasefire in… pic.twitter.com/SJJrAhxIdN

