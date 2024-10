ההוצאה לאור הופגזה בדאחייה, פרסום ספרו של חוקר עיראק הישראלי יתעכב

ספר עיון של חוקר ישראלי תוכנן לצאת לאור בעיראק, אולם ההוצאה לאור שישבה בביירות ותחתיה היה מחסן נשק של חיזבאללה, הופצצה אתמול (שני). "ההוצאה של ספרי תתעכב בשל הנסיבות", אומר ל'דבר' ד"ר רונן זיידל, חוקר עיראק במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, "אולי אפנה להוצאה אחרת".

"התרגום הסתיים, נבחר שער, בוצעה עריכה מדעית", מספר זיידל, שהמתין לרגע הזה כמה שנים. "הספר היה אמור לצאת בהוצאת 'דאר אל-ראפדיין' – הוצאה עיראקית שפועלת בביירות. ההוצאה פעלה בחלל מסחרי ברובע דאחייה. מתחת לבניין היה מחסן נשק של חיזבאללה. זה כנראה לא דבר נדיר ברובע הזה. אתמול נהרס הבניין ועימו ההוצאה בתקיפה אווירית המיוחסת לישראל".

ספרו של זיידל 'Pluralism In The Iraqi Novel After 2003', יצא לאור בהוצאת לקסינגטון בארה"ב ב-2020. הספר עוסק בשימוש בספרות וברומן כדי לבטא את התוכן החדש של זהות לאומית עיראקית, שנבנתה לאחר הפלישה האמריקנית והפלת משטר סדאם חוסיין ב-2003. במקום הזהות הלאומית ההומוגנית בספרות העיראקית שקדמה ל-2003, הספרות "הפוסט-סדאמית" מציגה את החברה העיראקית המורכבת מקבוצות זהות שונות.

הספרות היפה היא מעין קליידוסקופ של זהויות דתיות מרובות המתכנסות לזהות לאומית עיראקית חדשה. ברומנים מופיעות למשל דמויות של סונים לצד שיעים, נוצרים וכורדים – דבר שלא היה מקובל להציג בעיראק במאה הקודמת.

"בכמה רומנים חדשים, כותבים למשל באור חיובי על יהודים שחיו בעיראק," מספר זיידל. "זה מעיד על הגעגוע לרכיב הזה באוכלוסייה שנעלם. או למשל על היחסים המורכבים בין סונים לשיעים – אלה תופעות חדשות שעניינו אותי וחקרתי אותן במשך שנים. שבירה של טבואים שאסור היה לדבר עליהם, וכעת הם מתפרצים ומביאים המון יופי. בעבר טענו נגד עיראק שהיא איננה מדינה אמיתית, אלא ערב-רב של עמים ועדות. זה נחשב לנקודת חולשה, לחיסרון בולט. כעת יש שמבליטים את הגיוון של הזהות העיראקית וטוענים שמוצאים בכך עושר ואושר".

זיידל קרא יותר מ-350 רומנים שנכתבו בעיראק ב-20 השנים האחרונות. בהתחלה הוא שאל ספרים מספריית אוניברסיטת חיפה, שלטענתו מחזיקה את אחד האוספים הטובים ביותר במזרח התיכון של ספרות ערבית מודרנית. הוא רכש ספרים בירידים בערים שונות במזרח התיכון שבהן ביקר, יצר קשרים עם סופרים עיראקים, ובשנים האחרונות הוא מקבל מחלקם עותקים דיגיטליים של כתביהם, לעיתים לפני שפורסמו.

"הפכתי להיות מוכר בקרב סופרים עיראקים מפורסמים. פעלתי גם לתרגום ספרים לעברית. יזמתי למשל את הוצאת ספרו של טה חאמד אל־שביב, 'מלאכים חסרי בית', ואת 'פרנקנשטיין בבגדד' של אחמד סעדאווי". שניהם תורגמו על ידי ברוריה הורביץ ויצאו בהוצאת 'כנרת זמורה דביר' ב-2017.

זיידל מבקש שלא למסור את כל הפרטים על ההוצאה לאור בביירות. הוא כן מוכן לספר שהבעלים הוא שיעי, וההוצאה מפרסמת ספרים אקדמיים חילוניים. זיידל: "זו הוצאה מכובדת בעיראק ובעולם הערבי. היא פועלת בביירות כי זו נחשבת למרכז ההוצאות בעולם הערבי. אצל הערבים מספיק שאתה אומר 'הוצאתי לאור בביירות' וזה יוצר רושם של יוקרה. זה כמו להגיד שהוצאת לאור ספר באוקספורד".

זיידל סבור שבהוצאה לא היו מודעים לפעילות התת-קרקעית של חיזבאללה מתחת למרכז המסחרי. הסיבה שהוא לא מעוניין למסור פרטים נוספים היא מחשש לסכן שותפים שלו בעיראק.

"רק לפני יומיים גיליתי דרך רשת X שמישהו עיראקי שהתכתב איתי נעצר על ידי גורמי ביטחון עיראקיים. זה קורה לא מעט. כבר איבדתי יותר מדי אנשים בעיראק בשביל לאבד עוד כמה, לכן אני לא רוצה לפרסם יותר מדי פרטים. העיסוק בעיראק גובה מחיר רגשי ואישי בשל המתיחות בין המדינות. לפעמים אני חושב שהייתי צריך לחקור את יפן ולא את עיראק. כך הייתי רגוע יותר. הרי גם לספרות היפנית יש מה להציע".