פיגוע במטה התעשייה האווירית בטורקיה: מספר רב של נפגעים

פיגוע בתעשייה האווירית בטורקיה: כמה חמושים תקפו הערב (רביעי) את מטה התעשייה האווירית הטורקית ליד אנקרה וגרמו למספר רב של נפגעים, כך דיווחה לפני שעה קלה ממשל טורקיה. הממשלה הטורקית פרסמה צילומים בהם נראים כמה תוקפים חמושים, ביניהם גם אישה, שנכנסו לבניין המטה של התעשייה האווירית ירו צרורות ברובי סער ופיצצו מטענים.

שר הפנים הטורקי עלי ירליקאיה כתב ברשתות החברתיות כי התרחש "פיגוע טרור נגד מתקני ה-TUSAS בקהרמנקאזן שבאנקרה. למרבה הצער, יש לנו הרוגים ופצועים".

זהותם של מבצעי הפיגוע עוד לא ברורה, אך יתכן שמדובר בלוחמי המחתרת הכורדית. בתקשורת הטורקית טענו כי היה זה פיגוע התאבדות וכי היו ישנם בני ערובה המוחזקים בתוך הבניין, אולם גורמים רשמיים לא אישרו טענות אלו. עוד נמסר בתקשורת הטורקית כי שני מפגעים נוטרלו בעוד השלישי עדין מחזיק בני ערובה בתוך הבניין.

עדים אמרו לרויטרס כי עובדים בתוך הבניין נלקחו על ידי הרשויות למקלטים ואיש לא הורשה לעזוב. הם אמרו שייתכן שהמתקפה נערכה ביציאות שונות של הבניין בשעה שהעובדים יצאו מהעבודה הביתה.

