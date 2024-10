היום ה-385 למלחמה: כלי תקשורת בלבנון דיווחו הלילה (בין שישי לשבת) על שורת תקיפות ברובע הדאחייה בביירות. על פי העיתון המקומי אל-אחבאר, לפחות שמונה תקיפות כוונו עד כה לאזורים חארת חריכ, אל-כפא'את, בורג' אל-בראג'נה וא-לילכי.

משלחת מו"מ ישראלית צפויה לצאת מחר לדוחא בירת קטאר כדי לדון בעסקה אפשרית לשחרור חטופים. מלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו נמסר כי "ראש המוסד דוד ברנע יצא ביום ראשון למפגש בדוחא עם ראש ה-CIA ביל ברנס ועם ראש ממשלת קטאר. בפגישה ידונו הצדדים באפשרויות השונות להתנעת המשא-ומתן לשחרור החטופים משבי חמאס, על רקע ההתפתחויות האחרונות".

מחלקת המדינה של ארצות הברית פרסמה הודעה באתר האינטרנט שלה, ובה קראה לאזרחים אמריקאים להימנע מהפגנות סמוך למתקנים אמריקאים וישראלים. "הימנעו מהתקהלויות והפגנות במידת האפשר, ונקטו משנה זהירות בקרבת התקהלויות גדולות, שכן אפילו להפגנות שלוות יש פוטנציאל להפוך לאלימות ללא אזהרה".

Worldwide Caution: Social media posts on various platforms are calling for demonstrations at U.S. and Israeli facilities on Friday, October 25, 2024. U.S. citizens should avoid demonstrations and exercise caution. https://t.co/e59mHsevCx pic.twitter.com/ixeT8ZpUpV

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 24, 2024