מדינות ערב גינו את התקיפה, אך בסעודיה לא הזכירו את ישראל

מדינות האזור גינו את המתקפה הישראלית הלילה (בין שישי לשבת) באיראן.

משרד החוץ של סעודיה היה הראשון לגנות את את התקיפה, כשעתיים בלבד לאחר שדובר צה"ל דניאל הגרי דיווח כי כל המטוסים חזרו בשלום.

בהודעה מריאד נאמר כי התקיפה מהווה הפרת ריבונות והפרה של החוקים והמוסמכות הבינלאומיות. סעודיה הדגישה את עמדתה המתנגדת להמשך ההסלמה באזור והרחבת הסכסוך. היא קראה לאיפוק מירבי מצד כל הצדדים.

סעודיה לא ציינה את ישראל במפורש בהודעה. נוסח כזה נחשב למחליש את הגינוי, ובאיראן עשויים להתרעם עליו. לצורך המחשה – מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרס הוכרז בישראל כאישיות בלתי רצויה, לאחר שהגינוי שפרסם על מתקפת הטילים של איראן לא כלל את המילה "איראן".

גם באיחוד האמירויות הערביות התייחסו לתקיפה מבלי לציין את שמה של ישראל. בהודעת משרד החוץ באבו דאבי, נכתב כי האמירתים מודאגים עמוקות מהמשך ההסלמה, ומהשלכותיה על ביטחון ויציבות האזור. האמירתים הדגישו שחשוב לפעול באיפוק מקסימלי ובחוכמה מקסימלית, כדי להימנע מהרחבת הסכסוך.

‏משרד החוץ של סולטנות עומאן גינה בחריפות את "התקיפה האווירית של ישראל באיראן המהווה הפרה בוטה של ריבונות איראן ושל החוקים הבין-לאומיים". בעומאן קרו לקהילה הבין-לאומית "לנקוט פעולה יעילה כדי לעצור את התוקפנות ולשים קץ להפרות הבוטות האלו".

גם מצרים וירדן, שכנותיה של ישראל, גינו את המתקפה. משרד החוץ המצרי: "עוקבים בדאגה רבה אחר מצב ההסלמה המסוכן והתקיפה הישראלית באיראן. מגנים את כל הצעדים שמאיימים על הביטחון ועל היציבות באזור, שמלבים את המצב ומתדלקים מתיחות והסלמה של הסכסוך. מצרים מזהירה מפני הסכנות של ההסלמה הנוכחית – שעלולה להוביל לעימות מסוכן".

לצד גינוי מטעם הירדנים למתקפה, פורסמה הודעה של צבא ירדן, שבה נאמר ששמי ירדן לא שימשו לתנועת מטוסים ישראלים בדרך למתקפה. הלילה הופצו ברשתות החברתיות סרטונים המציגים לכאורה מטוסי F-35 ישראלים בשמי הממלכה, סרטונים שלא עלה בידי 'דבר' לאשש או להפריך את אמינותם.

Israeli F-35 were reportedly seen over Jordan tonight, flying at low altitude, heading east. pic.twitter.com/Ek6g5c8gKa

— MenchOsint (@MenchOsint) October 26, 2024