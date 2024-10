המפלגה הפרו-רוסית "החלום הגיאורגי" נצחה בבחירות שנערכו אמש (שבת) בגיאורגיה. בתום ספירת 99% מהקולות זכתה המפלגה ב-54% מקולות הבוחרים, מה שמבטיח את המשך שלטונה במדינה הפוסט-סובייטית. מפלגות האופוזיציה הפרו-מערבית, שקיבלו יחד כ-38% מהקולות, טוענות לזיופים המוניים בהליך הבחירות, והודיעו כי לא יכירו בתוצאות.

ניתוח תוצאות הבחירות חושף כי מפלגות האופוזיציה הפרו-מערביות נהנות מתמיכה רחבה של תושבי הערים הגדולות, ובמיוחד הבירה טביליסי, בעוד "החלום הגיאורגי" נהנית מתמיכה רחבה בעיירות הספר והאוכלוסייה הכפרית. ארגוני משקיפים בלתי תלויים שפיקחו על הליך הבחירות טוענים כי יש בידיהם הוכחות למספר גדול של אי-סדרים והליכים בלתי תקינים, כולל מתקפות אלימות על מצביעים, ותקיפות חברי ועדות הקלפיות.

מפלגת "החלום הגיאורגי", המונהגת על ידי האוליגרך בידזינה איוונישווילי, אוחזת בשלטון כבר 12 שנים ברצף אולם רק בשנים האחרונות היא חיזקה את מדיניותה הפרו-רוסית שלה והחלה מתרחקת מהמערב, מה שקומם עליה את ההמונים. למרות המחאה, בבחירות שנערכו אתמול זכתה המפלגה ב-88 מתוך 150 המושבים בפרלמנט, והיא זו שתרכיב את הממשלה. בראש המפלגה עומד איראקלי קוֹבָּחִידְזֶה, ששימש יו"ר הפרלמנט הגאורגי עד 2019, תפקיד במסגרתו הוביל רפורמה חוקתית רחבה במדינה.

תוצאות הבחירות התקבלו בהתלהבות רבה על ידי התקשורת הממסדית הרוסית. המנהיג הזר הראשון שבירך את ראשי "החלום הגיאורגי" הוא ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן. גיאורגיה הייתה אחת המדינות הראשונות להתנער מההשפעה הרוסית בסוף המילניום הקודם, מה שהוביל את רוסיה לפלוש אליה בקיץ 2008.

Congratulations to Prime Minister @PM_Kobakhidze and the Georgian Dream party on their overwhelming victory at the parliamentary elections today. The people of #Georgia know what is best for their country, and made their voice heard today!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 26, 2024