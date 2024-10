"מפעלי מוות": אלו המטרות שחוסלו בתקיפה באיראן

מנתחי תצלומי לווין פרסמו בימים האחרונים יעדים שתקפה ישראל באיראן. אין ודאות שהתצלומים שפורסמו כוללים את כל המתקנים והתשתיות שישראל הצליחה להשמיד בשבוע שעבר במבצע 'ימי תשובה' בלילה שבין שישי לשבת, אולם ניתן ללמוד מהם על אופי התקיפה.

בדיווחיה הרשמיים ישראל לא ירדה לפרטים על הנזק שהצליחה להסב לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול (שני) במליאת הכנסת כי צה"ל "פגע קשות" במערכות ההגנה של איראן וביכולתה לייצר טילים. "אלה לא היו מחרטות שתקפנו, אלה לא מעבדות נפץ קטנות כפי שאתם מכירים מיו"ש או מרצועת עזה, אלה מפעלי מוות תעשייתיים בהיקף תעשייתי ופגענו בהם פגיעה של ממש".

תצלומי הלוויין שפוענחו ומידע נוסף שהועבר מגורמים רשמיים מצביעים על הפגיעות במפעל לתעשיית הטילים הבליסטיים, אולם לא ידוע על היקף הפגיעה במאגרי הטילים שכבר יוצרו. תצלום לוויין אחד עשוי להעיד על פגיעה ישראלית באתר פיתוח של תוכנית הגרעין הצבאית של איראן. תצלומים נוספים מעידים על הפגיעה הקשה שהסבה ישראל למערכת ההגנה האווירית, ועל פגיעה סמלית בבתי זיקוק לנפט.

החוקר פביאן הינץ, מומחה לטילים ועמית מחקר במכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים שחוקר את איראן, דיווח כי מתקן מרכזי בבסיס ניסויי הטילים הסודי של איראן ליד שרהוד הושמד. במרכז המחקר הישראלי אינטילי טיימס הוכיחו באמצעות תצלומי לווין ישנים כי נוסף על ניסויים סודיים, במתקן שהופצץ היה ייצור המוני של מאיצי טילים בליסטיים. החוקר דקר אבלת, מומחה עצמאי לטילים, חשף כי אורכו של המפעל שהופצץ הוא 43 מטרים, ורוחבו 16.8 מטרים.

תמונות לוויין של המתקן בחודשים שקדמו להפצצה חושפות שיצאו ממנו מאות מאיצים של טילים בליסטיים גדולים, שלפי אורכם ניתן להסיק כי הם יכולים להגיע לישראל. לא ידוע כמה טילים כאלה ישראל הצליחה להשמיד על הקרקע, אם בכלל, וחלקם עלולים להיות משוגרים לעבר ישראל במתקפה שתזכיר את ליל 1 באוקטובר. גורמים בארה"ב אמרו לכתב 'כאן' עמיחי שטיין כי הנחת העבודה של הפנטגון היא כי האיראנים מסוגלים להוציא תקיפות דומות בגודלן לזו של 1 באוקטובר גם לאחר המתקפה הישראלית.

על פי דיווחים שונים, ישראל השמידה בתקיפה "מערבלים פלנטריים" שבאמצעותם מייצרים דלק מוצק לטילים. העיתונאי ברק רביד היה הראשון שדיווח באתר האמריקאי "אקסיוס" על השמדתם של 12 מערבלים פלנטריים, מפי גורמים ישראלים ואמריקאים. בהמשך אחרים טענו כי הותקפו 16 מערבלים, נוסף על כארבעה מערבלים כאלה שהושמדו במסיאף בסוריה לפני כחודש בפשיטה שיוחסה בניו יורק טיימס ליחידת שלדג. לא ידוע כמה מערבלים כאלה פעלו באיראן לפני התקיפה.

"מערבלים פלנטריים" משמשים להכנת דלק מוצק המשמש לטילי קרקע-קרקע לטווחים בינוניים וארוכים. תפקיד הדלק המוצק בטילי קרקע-קרקע הוא להאיץ את הטיל, להניע אותו ולתמרן אותו אל עבר המטרה המרוחקת. טילים מבוססי דלק מוצק עמידים יותר מטילים מבוססי דלק נוזלי, מה גם שניתן לשגר אותם יחסית במהירות ללא בזבוז זמן על תדלוק הטילים.

הינץ הצביע על כך שהמתקן שהושמד בשאמסאבד, דרומית לטהרן, הוא ככל הנראה מפעל TIECO לתכנון ופיתוח של מערבלים לחומרים בעלי צמיגות גבוהה. גם אינטילי טיימס הישראלי פרסם פרטים דומים.

Apparently, the TIECO factory in Shamsabad (35.3223° 51.2677°) struck by Israel has worked on the design and development of mixers for high-viscosity materials since 1991/92 and manufactured concrete mixers.

Wonder whether they also produced or repaired solid-propellant mixers. pic.twitter.com/Wb8YfNV2r5

— Fabian Hinz (@fab_hinz) October 28, 2024