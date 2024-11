פוטבול, משאיות זבל והתעלפויות בקהל: טראמפ והאריס בעצרות אחרונות

open more

סגנית הנשיא קמלה האריס והמועמד לנשיאות דונלד טראמפ התמקדו בסיוריהם אתמול (שבת) במדינות "חגורת השמש" שבדרום ארצות הברית, בסוף השבוע האחרון שבו יכלו לנסות לזכות בקולות המצביעים במדינות המתנדנדות. הם הציגו סדרי יום מתנגשים לגבי הכלכלה ונושאים אחרים, וכל אחד מהם התעקש שהוא מייצג את רצונם של האמריקאים.

"התגברנו על כל ההתקפות וההתעללויות, ואפילו על שני ניסיונות התנקשות", אמר טראמפ בעצרת בחירות בעיר גסטוניה שבצפון קרוליינה, "ועכשיו הכול מסתכם בזה".

מאוחר יותר, טראמפ נסע לוירג'יניה, שדווקא לא נחשבת מדינה מתנדנדת. הוא אמר לתומכיו שם ש"אין מצב" שהוא יפסיד את הבחירות, ושהוא על סף "הניצחון הפוליטי הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה שלנו".

טראמפ חזה שהוא לא רק ינצח בספירת האלקטורים, אלא יזכה גם בקולות רוב המצביעים, מה שלא הצליח לעשות בשתי מערכות הבחירות הקודמות (זו שבה ניצח ב-2016, וזו שבה הפסיד לביידן ב-2020). "אנחנו נזכה ברוב הקולות", הוא אמר לקהל, "אני חושב שיש לנו סיכוי ממש טוב לזכות ברוב הקולות".

באותו הזמן, האריס עודדה את תומכיה להצביע מוקדם, וטענה שהיא מייצגת "דור חדש של מנהיגות". "אני מוכנה להציע את המנהיגות הזו כנשיאה הבאה של ארצות הברית של אמריקה", היא אמר באטלנטה, בעצרת שנערכה במגרש חניה במרכז העיר. היא עצרה מספר פעמים כדי לאפשר לצוותים רפואיים להגיע לאנשים שהתעלפו, אחרי ששהו שעות בחום. "חם פה, אטלנטה", אמרה סגנית הנשיא.

זה לא היה ברור אם האריס עצמה כבר הצביעה במסגרת בהצבעה המוקדמת. דובר הקמפיין שלה מייקל טיילר אמר בשבת שהאריס תכננה להצביע דרך הדואר, אבל הוא לא ידע לומר אם פתק ההצבעה שלה חזר למדינתה קליפורניה, מה שנדרש להצבעה מרחוק בארצות הברית. טראמפ אישר בשבת שהוא יצביע בפלורידה ביום שלישי, למרות שבעבר אמר שישתתף בהצבעה המוקדמת.

"מישהו פה כבר הצביעה", שאלה האריס את הקהל באטלנטה, ורבים בו הריעו בתגובה. "וואוו, אלוהים (Oh my goodness)", אמרה האריס, "תודה לכם, תודה לכם".

אנשיה של האריס קיווה להשפעה באמצעות הופתעה בת שתי הדקות בשידורי ליגת הפוטבול הלאומית (NFL), ברשתות CBS ו-FOX. אחד המשחקים ששודרו היה בין הגרין ביי פאקרס מוויסקונסין ודטרויט לוינס ממישגן, שתי מדינות מתנדנדות. המודעות הראו את האריס משוחחת עם בוחרים במהלך מסע הבחירות. בסופן היא נשמעת אומרת: "עכשיו אני מבקשת את קולכם, כנשיאה אקום בבוקר כל יום כדי להילחם עבור האמריקאים".

מנהלת מסע הבחירות של האריס, ג'ן אומלי דילון, שידרה ביטחון בשבת בשיחת וועידה עם כתבים. "אם אתם שומעים את השמחה בקולי, זה בגלל שאנחנו בסופ"ש של 'צאו מהבית ותצביעו' (היא השתמשה בקיצור GOTV, שמשמעותו Go out and vote)".

טראמפ התייחס בכמה מהופעותיו הפומביות לרצון שזה יהיה קמפיין הבחירות האחרון שלו. בעצרת בגרינסבורו, הוא אמר שהוא יוביל עוד יומיים של עצרות, "ואז סגרנו את זה, שלא יקרה שוב". הוא אמר כי אחר כך תהיה לו "צורה אחרת של עצרת – עצרת למען המדינה שלנו".

מאוחר יותר, הוא צחק לשמע בדיחה סקסיסטית על האריס. כשחזר על טענתו הלא מוכחת שהאריס שיקרה לגבי עבודתה במקדונלדס בצעירותה, מישהו מהקהל צעק, "היא עבדה בפינה". טראמפ צחק, הביט סביב והצביע לעבר חלק מהקהל. "המקום הזה מדהים", אמר, לשמע צהלות. "רק זכרו, אלה אנשים אחרים שאומרים את זה. לא אני".

מטוסים שהובילו את האריס וטראמפ נפגשו על המסלול בשארלוט, צפון קרוליינה, שם סיימה סגנית הנשיא את יום הקמפיין שלה. הצטרפו אליה שם השחקנית קרי וושינגטון והרוקרית ג'ון בון ג'ובי, שניגן שיר יחסית בשם 'The People's House' ('בית העם'), שלדבריו כתב זמן קצר לאחר 6 בינואר 2021: ההסתערות של מוחים תומכי טראמפ על גבעת הקפיטול.

הנשיא ג'ו ביידן, שפרש מהמירוץ הקיץ אחרי שהתברר שהוא לא יכול לנצח, ניסה לתרום את חלקו לקמפיין הדמוקרטי בעצירת הבחירות האחרונה שלו. ביידן, שמלאו לו 82 החודש, אימץ נימה נוסטלגית כשניסה להביא מצביעים להאריס ולסגנה טים וולז במהלך אירוע בחירות בפנסילבניה.

כמו שעשה הרבה לאחרונה, ביידן חרג ממה מהנאום המתוכנן לטובת כמה הצהרות בוטות. "אני יודע שאתם מתפתים לחשוב שהוא (טראמפ) בחור מאצ'ואי כזה, אבל אני רציני, הוא מסוג האנשים שהייתם רוצים להכות בתחת".

וולץ הצטרף לשחקנית אווה לונגוריה באירוע 'צאו להצביע' בלאס וגאס. המועמד לסגן הנשיאות של הרפובליקאים, ג'יי די ואנס, היה גם באריזונה ובנבדה. הגברת הראשונה ג'יל ביידן הייתה בג'ורג'יה, והילרי קלינטון הופיעה בתמיכה בהאריס בטמפה, פלורידה.

וולץ ביקר בכמה בתים בפרברי לאס וגאס. הוא והנציגה הדמוקרטית דינה טיטוס שוחחו עם זוג שהתרגש לראות את שני הפוליטיקאים – והיו מלאי תקווה. "אנחנו הולכים לנצח," אמר וולץ, אך הוסיף, "הימים האחרונים האלה חשובים, יהיו הפרשים קטנים".

מרזלה ודארל פיטמן אמרו שהם ביטלו את תוכניות סוף השבוע לאחר שנודע להם שהאריס תהיה באטלנטה, ונסעו ארבע שעות מאלבמה כדי להשתתף. מרזלה חושבת שהאריס ינצח, אבל דארל עצבני, מכיוון שרבים מהגברים השחורים הצעירים שהוא מכיר תומכים בטראמפ, ומהססים להצביע לאישה לנשיאות. "זה צמוד", הוא אמר, "הצד השני גרם להרבה מהאנשים שלנו להאמין בו, בדיוק כמו שאנחנו מאמינים בקמאלה".

תומכי טראמפ היו מלאי תשוקה באותה המידה. "מר טראמפ בא במשאית זבל. אני באתי במשאית זבל", אמר אלמר בייבר, שחי בגסטוניה, צפון קרוליינה והגיע לעצרת של טראמפ. הוא התייחס להופעתו של טראמפ במשאית זבל, אחרי שביידן כינה את תומכי טראמפ "זבל". מאוחר יותר, ביידן אמר שהוא התייחס לרטוריקה אחד הדוברים בעצרות טראמפ.