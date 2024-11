"לכם יש הכול, אנחנו כמו כלבים": זעם בספרד על המלוכה עקב אסון השיטפונות

תושבים זועמים השליכו בוץ וביצים לעבר מלך ספרד פליפה והמלכה לטיציה שביקרו אתמול (ראשון) במחוז ולנסיה, שבו נספו יותר מ-200 בני אדם בשיטפונות בשבוע שעבר.

האזרחים צעקו על המלך "רוצח", כשביקר בפאיפורטה – פרוור של העיר ולנסיה שנפגע קשה מהשיטפונות. אזרחית הטיחה במלכה: "לכם לא חסר דבר, יש לכם הכול. לנו אין כלום, אנחנו כמו כלבים". המלך והמלכה הגיעו למקום לצד ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס והמושל האזורי קרלוס מאזון, שספגו גם הם גילויי תוקפנות ואלימות, ונאלצו להימלט.

בהודעת משרדו של סאנצ'ז נמסר כי ראש הממשלה הוצא מהמקום, בהתאם לפרוטוקול ביטחוני. בהצהרה ברשת X אמר מאזון שהוא מבין את הכעס, ושיבח את התנהלותו ה"מופתית" של המלך.

Angry residents booed and threw mud and eggs at Spain's King Felipe and Queen Letizia as they visited the Valencia region, where more than 200 people have died in devastating floods. pic.twitter.com/N5CCJ6EQd4

הרשויות בספרד דווחו אתמול כי מניין ההרוגים באסון השיטפונות שארע בשבוע שעבר עומד כעת על 217 קורבנות, ביניהם 214 במחוז ולנסיה שבמזרח המדינה. אחת הגופות שחולצה אתמול הייתה של אישה בת 70 שנסחפה בשיטפון, וגופתה נמצאה יותר מ-12 ק"מ ממקום מגוריה.

Spain's King Felipe VI and Queen Letizia were hit in the face with mud during a visit to the flood-ravaged Valencia region. pic.twitter.com/XfSPj8RhIM

השיטפונות גרמו נזק לגוף או לרכוש של לפחות חצי מיליון בני אדם. ממשלת ספרד שלחה תחילה רק 1,000 חיילים לסייע לחלץ גופות, אולם בשל חומרת האסון הצטרפו אליהם בסוף השבוע 4,000 חיילים נוספים – עדיין מספר קטן ביחס לגודלו של השטח הפגוע. מספר הנעדרים עוד לא ידוע, אך לפי הערכות בלתי רשמיות מספרם עולה על 1,000. הרשויות דיווחו כי מניין ההרוגים עוד צפוי לעלות.

Would be absolute nightmare to be stuck in one of those cars. pic.twitter.com/ALEZiLht9p

This is Valencia. So many people lost their lives… ????

בשל הגשם הכבד, הכבישים הפכו לנהרות שוצפים ולכדו אלפי נוסעים בתוך רכביהם שאיבדו שליטה. באזור הספר כפרים הוצפו כליל, ודווח גם על רכבת שירדה ממסלולה בעקבות זרמי המים, אולם במקרה זה לא היו נפגעים.

ברשת CNN נטען כי המענה הלקוי של הממשלה לאסון נבע ממניעים פוליטיים. מאזון וסאנצ'ז הם ממפלגות שונות (מאזון מ'מפלגת העם' הימנית', סאנצ'ז מהמפלגה הסוציאליסטית), ובמערכת הפוליטית של ספרד, הממשלה הפדרלית של ספרד אינה רשאית לשחרר כספי חירום ומשאבים ללא אישור מממשלה אזורית. האישור הגיע רק בשבת, ארבעה ימים לאחר שהשיטפונות פגעו במחוז ולנסיה.

הרשות המטאורולוגית הממלכתית בספרד סבורה כי הגורם לשיטפונות הוא כמות חריגה של גשם, 100-200 מ"מ, שירדה תוך זמן קצר. זה קרה בגלל מפגש של זרמי אוויר קרים מהאוקיאנוס האטלנטי עם האוויר הרטוב שמעל הים התיכון בדרום ובמזרח המדינה. זו תופעה מוכרת במזרח ספרד בראשית נובמבר, ושיטפונות דומים פקדו אזורים אלה גם בעבר, אולם הפעם כמות המשקעים והמהירות שבה ירדו היו קיצוניים.

בחלק מכלי התקשורת, כמו בסוכנות הידיעות הגרמנית DW נטען שהאסון החריג קשור לשינויי האקלים בכדור הארץ, וכך גם בארגון 'גרינפיס'.

ברשתות החברתיות, גולשים שחשדניים ביחס להסבר הקשור לשינויי אקלים, ניסו להדגים שהאסון הוא חלק משרשרת היסטורית של אסונות באותו אזור, וקשור ל"עשורים של הזנחה" – והציגו השוואה בין תמונות עכשוויות להיסטוריות.

No boneheads. Wrong.

This is what weather and decades of neglection of risk by urban planners and elected officials looks like.

????️ During the recent flood event on October 29, 34.3 cm (13.5 inches) of rain fell in Valencia, Spain in a day.

????️ On October 14, 1957, Valancia was… https://t.co/Na9VkaMqQG pic.twitter.com/zWH8ZOt5y4

— Chris Martz (@ChrisMartzWX) November 4, 2024