ההתראות, האלימות לפני המשחק והשאלות הפתוחות: מה ידוע על פוגרום אמסטרדם

אמסטרדם נחשבה עד הלילה (בין חמישי לשישי) כיעד בטוח לישראלים, חרף הפעילות הענפה של ארגונים תומכי חמאס בה. בשנה החולפת נערכו בעיר הפגנות של פרו-פלסטינים נגד ישראל אולם לא נרשמו אירועי אלימות חמורים. מחקר מאת ד"ר חיים איסרוביץ ממרכז המידע למודיעין וטרור על שם אלו מאיר עמית חשף את רשימת הארגונים תומכי חמאס הפועלים בהולנד, וציין כי ארגוני סטודנטים פרו פלסטינים הובילו מחאות אנטי ישראליות עוד לפני 7 באוקטובר, וביתר שאת מאז פרוץ המלחמה. פעילות שבמסגרתה ארגוני הסטודנטים נערכו הפגנות, שביתות והשבתות לימודים בקמפוסים.

שר התפוצות עמיחי שיקלי דיווח הבוקר כי אתמול, קצת אחרי השעה 19:00, התקבלו שלוש התרעות במרכז השליטה למאבק באנטישמיות של משרד התפוצות. תחילה, התקבלה התרעה חמורה על הפגנה אלימה בהובלת פעיל פרו פלסטיני המכונה אפפא (Appa). אחר כך, התקבלה התרעה ספציפית על פגיעה באוהד שהוא חייל מג"ב (השם במערכת). לבסוף, התרעה על קריאה להגיע למלון לאונרדו בו שהו ישראלים.

לדברי השר, כל ההתרעות הועברו לגורמי ביטחון ישראלים שהעבירו אותן לכוחות הביטחון ההולנדים אשר באחריותם אבטחת האוהדים. שיקלי הוסיף כי "בשעה 21:00 קיבלנו עדכון שהבחור המאוים (ממג"ב) תודרך כמצופה. כמו כן עודכנו שהמשטרה המקומית קיבלה מכירה את הפרטים ונערכת בהתאם".

סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות מעידות על עשרות תקריות אלימות שפרצו בין אוהדי מכבי תל-אביב לבין פעילים פרו-פלסטינים לפני המשחק. בתקריות אלה תועד מקרה אחד של אלימות, ומקרים נוספים של אוהדי מכבי מסירים דגלי פלסטין מבתים, צועקים מילות גנאי לעבר "ערבים" ומשפריצים מיונז על פעיל פרו-פלסטיני. ניכר כי האווירה הייתה מתוחה.

המשחק הסתיים לפני חצות (שעון ישראל) בתבוסה: אייאקס ההולנדית ניצחה את מכבי תל אביב 5:0. עם תום המשחק משטרת אמסטרדם אבטחה את יציאת האוהדים הישראלים ולא נרשמו אירועי אלימות חריגים.

לפי השר שיקלי, האירועים יצאו מכלל שליטה כשעתיים וחצי לאחר תום המשחק, סביב השעה 02:30 (שעון ישראל). סרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות המוני פעילים פרו-פלסטינים הסתובבו ברחובות אמסטרדם וחיפשו יהודים על מנת להכות, לבזוז, לפצוע ולהשפיל אותם. הפורעים השתמשו באלות, מקלות וסכינים כדי לפצוע את הישראלים, והמשיכו להכות בהם גם במקרים בהם שכבו פצועים על הרצפה.

ישראלים נמלטו על נפשם. הופצו תיעודים של ישראלים המסתתרים בתעלות המים המפורסמות של אמסטרדם, בסירות, ובחדרי מדרגות. חלק מהישראלים הצליחו להימלט לבתי המלון, שם נאלצו להינעל בחדריהם לשעות ארוכות.

